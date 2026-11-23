La Guardia Civil ha intervenido 3.000 cigarrillos sin los precintos fiscales correspondientes en el equipaje de un pasajero procedente de Canarias que aterrizó en el aeropuerto de San Sebastián, situado en Hondarribia (Gipuzkoa). La actuación tuvo lugar el pasado 15 de noviembre y se ha saldado con una denuncia administrativa.
Según ha informado el Instituto Armado, la mercancía fue descubierta durante una inspección del equipaje del viajero, que transportaba los cigarrillos sin las marcas fiscales exigidas.
Los agentes procedieron a su incautación y tramitaron la correspondiente denuncia por una presunta infracción administrativa.
Intervienen también 690 cápsulas de medicamentos procedentes de Colombia
La actuación se produjo un día después de otra intervención realizada en el mismo aeropuerto, aunque en este caso relacionada con el transporte de medicamentos sin la documentación necesaria.
El 14 de noviembre, efectivos de la Guardia Civil localizaron 690 cápsulas de antibióticos y analgésicos en una maleta procedente de Bogotá (Colombia), cuyo itinerario incluía una escala en Madrid.
Entre los medicamentos intervenidos figuraban amoxicilina, ciprofloxacino y naproxeno, según detalló la Benemérita.
Los productos carecían de recetas médicas o de documentación que justificara su transporte, motivo por el que los agentes procedieron a intervenirlos.
Dos actuaciones y denuncias administrativas
Las dos inspecciones se llevaron a cabo en el aeropuerto de San Sebastián en jornadas consecutivas, aunque se trata de actuaciones independientes.
En el primer caso, los agentes detectaron medicamentos procedentes de Colombia sin la documentación correspondiente. En el segundo, localizaron una importante cantidad de cigarrillos en el equipaje de un pasajero llegado desde Canarias.
La Guardia Civil de Gipuzkoa ha confirmado que tanto el tabaco como los medicamentos quedaron intervenidos y que se han formulado las correspondientes denuncias administrativas.
Por el momento, la información policial no recoge detenciones relacionadas con estas actuaciones ni precisa las sanciones económicas que podrían derivarse de los expedientes.