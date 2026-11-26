El desarrollo de herramientas de comunicación para personas con discapacidad, la formación laboral de jóvenes migrantes y la estimulación sensorial de personas mayores centran los tres proyectos galardonados con los Premios al Valor Social 2026 de la Fundación Moeve en Canarias, que reconocieron ayer en el Club Oliver a Coordicanarias, Acufade y Fundación Ecca Social. Las entidades, seleccionadas entre 48 candidaturas, se repartirán 74.000 euros para desarrollar sus iniciativas durante el próximo año, con las que prevén beneficiar directamente a 590 personas e indirectamente a otras 1.920.
La responsable de Fundación Moeve en Canarias, Belén Machado, recordó que estos premios cumplen 22 años y que, a lo largo de su trayectoria, han reconocido a 536 entidades sociales, 83 de ellas en Canarias, donde se han repartido 936.000 euros Más allá de las cifras, destacó el impacto de las entidades y “cómo mejoran la vida de las personas”. Asimismo, subrayó la voluntad de los galardones de generar conexiones mediante la participación de profesionales como padrinos y madrinas solidarios.
Los tres proyectos reconocidos
Coordicanarias recibió uno de los premios por Voz propia, apadrinado por Vicente Martínez, un proyecto que busca mejorar el reconocimiento del habla de las personas con discapacidad mediante la creación de un corpus de voces atípicas en español. El objetivo es contribuir al desarrollo de herramientas de comunicación más accesibles y adaptar los modelos conversacionales para que puedan interactuar con estos usuarios. El representante institucional de la entidad, Fernando Nasser, destacó que la financiación permitirá acceder a recursos tecnológicos “que, de otro modo, nos resultarían completamente inaccesibles”.
La Fundación Ecca Social impulsará Contigo, amadrinado por Evelyne Jiménez, para favorecer la integración social y laboral de jóvenes migrantes mediante la formación y el acceso al empleo verde. El director general de la entidad, José María Segura, destacó la importancia del trabajo en red, el aprendizaje del idioma y el conocimiento de los derechos, y recordó que “hace falta mano de obra cualificada y estas personas necesitan oportunidades para trabajar y contribuir a la sociedad que las recibe”. Por su parte, la directora gerente, Ana Giménez, explicó que ampliarán la formación en oficios tradicionales hacia sectores relacionados con el medio ambiente, con itinerarios adaptados a los intereses de los jóvenes.
El tercer reconocimiento recayó en Acufade por Moeve los sentidos: experiencias inmersivas para estimular, conectar y cuidar, apadrinado por Cristo Castillo. El proyecto busca mejorar el bienestar de las personas mayores, especialmente aquellas con deterioro cognitivo, mediante experiencias sensoriales vinculadas a sus recuerdos y a la cultura canaria. Su directora y socia fundadora, Elena Felipe Pérez, señaló que el premio permitirá equipar una sala inmersiva en su centro de La Orotava para seguir innovando e investigando.
La Fundación Canaria Sonsoles Soriano, premiada en 2025 por El hogar que sueño, compartió los avances de su proyecto para promover la vida independiente de las personas con discapacidad. Su directora, Tania Paredes, destacó que el apoyo ha permitido llevar acompañamiento y herramientas a los hogares. Aroa, una de las participantes, agradeció la labor de los profesionales: “Me ayuda a ser más autónoma, tener más confianza en mí misma y sentirme más independiente”.
La diputada del Común, Lola Padrón, cerró el acto con un reconocimiento a la labor de las entidades. “Estamos viviendo un tiempo difícil y, por eso, quiero darles las gracias por ser cada vez más humanos y por ser cómplices de lo que queremos defender: una sociedad más igualitaria, donde la justicia social sea el camino y donde la igualdad forme parte de la normalidad”, manifestó.