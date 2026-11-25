El movimiento feminista tomó ayer las calles de Canarias para exigir a las Administraciones una respuesta eficaz frente a las violencias machistas, financiar los recursos necesarios para combatirla, una actitud activa de la sociedad para frenar estas violencias y contra el negacionismo y la amenaza de retrocesos en las conquistas a cuatro días de las elecciones.
Canarias registra 115 mujeres asesinadas por violencia machista desde 2013, el año a partir desde el que existen registros, tres de ellas en lo que va de año, en el que también ha sido asesinado un menor de 10 años por violencia vicaria, nueve en total. A falta de contabilizar los dos últimos meses, el 112 ha registrado 17.372 llamadas, más que en todo 2024 y un 11% más que el año pasado, de ellas el 59% (10.239) fueron de emergencia (peligro inminente).
El sistema VioGén registra 6.597 casos activos a 31 de octubre, la cuarta comunidad con mayor volumen de casos en seguimiento policial (sobre un total nacional de 106.992).
Convocada por el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife, bajo el lema En pie frente a las violencias machistas. No nos callaremos, no nos callarán, la marcha denunció la violencia institucional, expresó su preocupación por el auge de los discursos machistas y exigió preservar los avances en materia de igualdad y protección.
El manifiesto incidió en la violencia económica, un instrumento poderoso de sometimiento y control, que se manifiesta en la precariedad laboral y la brecha salarial de género, con especial incidencia en aquellos sectores altamente feminizados, como los de las trabajadoras de ayuda a domicilio, las empleadas domésticas, las educadoras de las escuelas infantiles o las Kellys explotadas.
Esta violencia golpea con especial crudeza a las mujeres mayores, obligadas a sobrevivir con pensiones ínfimas que las sitúan en la pobreza, y que también golpea a las mujeres jóvenes, migrantes y racializadas, que no pueden acceder a un trabajo o una vivienda digna, o la que sufren aquellas que conviven con sus maltratadores que les limitan su autonomía, impiden que accedan o mantengan un empleo, o las explotan.
En Gran Canaria la marea violeta denunció la insuficiente respuesta institucional, la gestión de las políticas en materia de igualdad y violencia de género del Ejecutivo regional y la situación de los recursos de atención y acogida. Reclamó una financiación suficiente, mejores condiciones laborales para las profesionales y una adecuada dotación de recursos.
Las administraciones estatales, regionales y locales mostraron su repulsa hacia todas las manifestaciones de violencia y su compromiso en seguir luchando contra esta lacra.
El Gobierno regional se comprometió a desplegar y financiar los recursos necesarios para combatir estas violencias para que ninguna mujer se sienta sola. La campaña institucional pone el foco en las violencias desde el ámbito digital. El silencio y la normalización de estas conductas contribuyen a perpetuar el machismo. Reclamó una actitud activa de los hombres y la sociedad para frenarla.
Mientras, el Cabildo de Tenerife reafirmó su rechazo a todas las formas de violencia machista y su compromiso en reforzar el sistema público de prevención, de protección y atención a las víctimas con “servicios cercanos, ágiles y de máxima calidad”.
Por último, la delegación del Gobierno destacó el compromiso en la lucha contra la violencia de genero, con un marco jurídico de los más avanzados.