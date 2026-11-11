violencia de gÉnero

Investigan un posible crimen machista en Gran Canaria

La autopsia preliminar apunta a que el hombre pudo quitarse la vida tras atacar a su pareja
Investigan un posible crimen machista en Gran Canaria
Ciudad de la Justicia, en Las Palmas de Gran Canaria. Gobcan
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La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha asumido la investigación del suceso ocurrido en la madrugada del pasado 28 de octubre en una vivienda del barrio de Almatriche, donde la Policía halló el cadáver de un hombre y a su pareja con lesiones “muy severas”.

Según ha informado este miércoles el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el informe preliminar de la autopsia practicada al varón revela que las heridas mortales son compatibles con la autolesión, lo que a falta de otras pruebas apunta a que este presumiblemente atacó a su pareja y después se quitó la vida.

La investigación está a cargo de la Plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria, de guardia cuando sucedieron los hechos.

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La responsabilidad penal del varón quedaría extinta por su fallecimiento, en caso de confirmarse la hipótesis del ataque machista y posterior suicidio, señala la nota.

En ella se indica también que la investigación debe continuar hasta confirmar este aspecto y a efectos de delimitar las posibles responsabilidades civiles derivadas de las lesiones de la víctima superviviente.

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