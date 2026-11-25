La coincidencia de las averías de dos vehículos ha generado un importante atasco en el tramo de la TF-5 que lleva desde Santa Cruz de Tenerife hasta algo más allá de La Laguna desde primeras horas de la noche, por lo que se ruega precaución a quienes tengan previsto circular por la zona en dirección norte.
En información facilitada por testigos y miembros de los servicios de emergencias actuantes, al menos uno de los vehículos averiados -al parecer, una guagua- ya logró ser retirado de la vía, mientras que se trabaja para hacer lo propio con el otro un turismo que se encuentra aún a la altura de Los Rodeos, aproximadamente.
Desde esa zona en adelante, la circulación recupera la normalidad, pero hasta allí el atasco es notable.