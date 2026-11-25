La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife solicita penas de entre tres y 15 años de prisión para cinco acusados de agredir presuntamente a un matrimonio cuya vivienda ocupaban. Las víctimas sufrieron lesiones de diversa consideración, algunas de ellas graves, que requirieron hasta 405 días de curación y les han dejado secuelas.
El Ministerio Público atribuye a tres de los procesados un delito de homicidio en grado de tentativa, mientras que los otros dos se enfrentan a una acusación por un delito de lesiones. Uno de los encausados tenía antecedentes penales.
Según recoge el escrito de calificación de la Fiscalía, los cinco acusados habían accedido a la vivienda del matrimonio. Los propietarios, alertados por los vecinos de lo que estaba ocurriendo, se desplazaron hasta el inmueble.
Una vez allí, se produjo una discusión que derivó en una agresión en la que las víctimas recibieron golpes, arañazos y tirones de pelo.
Una persecución con machetes y un bate de béisbol
De acuerdo con el relato del Ministerio Público, uno de los acusados portaba un bate de béisbol, mientras que otros dos llevaban sendos machetes.
El matrimonio trató de huir, pero los presuntos agresores lograron alcanzarlo y propinaron a las víctimas varios golpes y machetazos.
En un momento de la agresión, uno de los procesados habría colocado su rodilla sobre la cabeza de uno de los heridos mientras se dirigía al resto de los acusados: “Lo tenemos que terminar de rematar”.
La llegada de familiares de las víctimas y de los agentes provocó la huida de los presuntos agresores, que dejaron a uno de los miembros del matrimonio semiinconsciente y malherido.
Hasta 405 días de curación y secuelas
Las lesiones sufridas por las víctimas requirieron hasta 405 días de curación, nueve de ellos con una pérdida temporal de calidad de vida muy grave.
Según el escrito de la Fiscalía, los afectados todavía presentan secuelas, entre ellas limitaciones de movilidad, artrosis, pérdida de autonomía y la necesidad de utilizar prótesis.
Además de las penas de prisión, el Ministerio Público solicita que cada uno de los tres acusados de tentativa de homicidio abone una indemnización de 43.400 euros, mientras que reclama otros 30.500 euros a cada uno de los dos procesados por un delito de lesiones.
El juicio contra los cinco acusados está previsto para los próximos 2 y 3 de diciembre en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.