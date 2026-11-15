La Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita 29 años de prisión para un hombre acusado de asesinar a un joven de hasta 15 puñaladas en una vivienda de Puerto del Carmen, en Lanzarote, presuntamente para robarle una cadena de oro y un reloj. El crimen ocurrió el 5 de agosto de 2023 y será juzgado por un jurado popular.
El Ministerio Público pide 24 años de cárcel por asesinato y otros cinco por robo con violencia. Además, reclama una condena de siete años de prisión para un segundo acusado por encubrimiento y robo con violencia.
Según el escrito de acusación, la víctima se encontraba descansando en un sofá cuando el presunto autor del crimen la atacó con un cuchillo de grandes dimensiones. La Fiscalía sostiene que recibió hasta 15 puñaladas en distintas partes del cuerpo y que sufrió una agonía de aproximadamente 20 minutos antes de fallecer.
Hasta 15 puñaladas mientras la víctima descansaba en un sofá
Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron después de que los dos acusados, la víctima y otras personas acudieran a una vivienda de Puerto del Carmen, en el municipio de Tías, tras haber pasado parte de la noche en una zona de ocio.
En un momento de la mañana, el principal acusado habría decidido apoderarse de un cordón de oro y un reloj que llevaba el joven, quien se encontraba descansando en un sofá.
Para ello, supuestamente utilizó un cuchillo de grandes dimensiones, con el que atacó a la víctima en distintas partes del cuerpo.
La Fiscalía sostiene que el procesado llegó a propinarle 15 cuchilladas en el cuello, el tórax, el abdomen y las extremidades.
El Ministerio Público describe una agresión de extrema violencia que habría provocado al joven una agonía de aproximadamente 20 minutos antes de fallecer a consecuencia de las heridas.
El segundo acusado habría esperado en un coche con el motor encendido
La acusación también atribuye una participación en los hechos a un segundo hombre, que presuntamente esperaba en el exterior de la vivienda dentro de un vehículo con el motor encendido.
Según el relato fiscal, tras cometer la agresión, el presunto autor material abandonó el inmueble llevando consigo la cadena de oro y el cuchillo utilizado.
A continuación, se introdujo en el automóvil donde lo esperaba el otro procesado, a quien habría contado que había “pegado cinco pinchazos” a la víctima.
La Fiscalía sostiene que el segundo acusado, después de conocer la agresión mortal, facilitó la huida del lugar con la intención de ocultar su participación en los hechos.
Ambos se desplazaron inicialmente hasta el domicilio del principal acusado, situado en Playa Honda. Posteriormente, el segundo procesado regresó a su vivienda.
Durante la investigación se recuperaron la cadena de oro y el reloj sustraídos, que fueron encontrados en una habitación del domicilio del principal acusado.
Los objetos fueron entregados posteriormente a los familiares de la víctima.
La Fiscalía reclama 360.000 euros para los padres del fallecido
Además de las penas de prisión, el Ministerio Público solicita que el principal acusado indemnice a los progenitores del joven asesinado.
La cantidad reclamada asciende a 180.000 euros para cada uno de los padres, lo que supone una responsabilidad civil total de 360.000 euros.
Los dos procesados permanecen en prisión provisional por esta causa desde agosto de 2023.
El juicio se celebrará ante un Tribunal del Jurado, que deberá valorar las pruebas y determinar la responsabilidad penal de los acusados por los delitos que les atribuye la Fiscalía.