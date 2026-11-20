Varios testigos han declarado este viernes que vieron al acusado de matar a un hombre en una gasolinera de Buenavista en 2022 alterado y profiriendo amenazas horas antes de que se produjera el crimen.
Uno de ellos, en concreto, ha detallado que mientras hacía cola en la tienda de la gasolinera vio al acusado moverse de un lado para otro mientras decía que iba “a matar a alguien”.
En todo caso, ha habido discrepancias entre los diferentes testimonios sobre si esas amenazas iban dirigidas o no a la víctima o eran genéricas.
En la segunda jornada del juicio con jurado que se celebra en la Audiencia Provincial tinerfeña, y en el que la Fiscalía pide 25 años de cárcel para el acusado, el joven que escuchó al acusado que iba a “matar a alguien” también pudo observar que en el maletero del vehículo de aquel había una garrafa roja de gasolina.
Las amenazas y la garrafa de gasolina
Un policía local jubilado recordó que el procesado gritaba en voz alta: “¡Lo mato, lo mato, a este tipo lo mato. Le echo el coche encima y lo mato!”, muy alterado y gesticulando, pero como estaba retirado optó por no hacer nada, y añadió que si estuviera en activo se lo habría pensado porque “aquello no era normal”.
El encargado de la gasolinera no fue tan concluyente y piensa que en realidad se dirigía a un cliente que estaba delante de él en la cola, si bien siguió gritando cuando éste abandonó el local.
El empleado también recuerda que días después de trascender el asesinato, E. N. pasó por allí preguntando sobre las cámaras de seguridad, le dejó cinco euros y prometió un “premio” si le comunicaba algún detalle de la investigación.
En contra de lo que mantiene la defensa, el encargado de la estación de servicio ha negado que habitualmente comprara garrafas de gasolina, como hizo aquella noche, y que según las acusaciones habría sido empleada para quemar el cadáver; luego fue encontrada en su domicilio y es considerada una de las pruebas en su contra.
Según sostiene la Fiscalía, el asesinato tuvo lugar el 8 de julio de 2022 en una carretera de Buenavista, aunque el posible autor no fue detenido hasta dos años más tarde.
La Fiscalía sostiene que el acusado planeó el asesinato
El Ministerio Público mantiene que el acusado, debido a las desavenencias y mala relación que mantenía con la víctima, ideó un plan para acabar con su vida, ya que se negaba a abandonar el domicilio, que era propiedad del encausado, y las deudas que tenía con él por asuntos de drogas.
En la madrugada de ese día el acusado se introdujo en un vehículo que había alquilado en el aeropuerto norte, tal y como había hecho en otras ocasiones, y condujo desde su casa en Los Silos hasta una gasolinera situada en Buenavista del Norte, adonde llegó sobre las doce y media de la noche.
La Fiscalía cree que el supuesto autor del crimen sabía que la víctima no se encontraba todavía en su casa, sino en otra en la que había permanecido la tarde-noche y, como conocía la ruta que debía recorrer, sobre la una menos cuarto de la madrugada empezó a buscarlo.
Unos cuarenta minutos más tarde lo avistó caminando por la carretera y lo interceptó cerca del desvío de la balsa de Taco, conversó con él y luego continuó su marcha en el vehículo hasta detenerlo y finalmente golpearle luego cuatro veces con una piedra de grandes dimensiones por la espalda.
La víctima tampoco pudo defenderse porque tenía sus capacidades defensivas anuladas debido al consumo de estupefacientes y estaba en un lugar deshabitado y sin luz, en el que nadie podía socorrerlo, y falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico.
A fin de borrar cualquier rastro biológico y dificultar el reconocimiento del cuerpo y circunstancias de la muerte, el acusado, según la tesis de la Fiscalía, habría usado una garrafa de gasolina que llevaba en el coche con la que roció el cadáver y le prendió fuego carbonizando la parte superior.
Las contradicciones en los testimonios de los familiares
En esta segunda jornada del juicio ha intervenido J. E., hermano del fallecido y que en su momento llegó a ser sospechoso.
De hecho, la defensa del acusado no descarta esta posibilidad, pero éste ha declarado que la relación entre ambos era buena, pese a las peleas que mantenían a causa del consumo de drogas del fallecido.
Ha relatado que aquel día se desplazó desde el sur de la Isla hasta Buenavista porque cobraban el alquiler anual de una finca que sumaba 2.400 euros y que se repartían entre los dos hermanos.
También ha indicado que por la tarde, junto con el acusado, que era primo de ellos, fueron a un bar donde estaba la víctima, tomaron algo y se fueron los tres, pero no se concretó si juntos o separados.
Por la noche se quedó en la casa familiar y se acostó sobre las once, y negó que hubiera pasado por la gasolinera, aunque al ver las imágenes que demostraban lo contrario dijo que ahora se acordaba y que había ido a comprar cigarrillos.
Ha afirmado que el procesado lo llevó en el coche porque era una manera de compensarle por ocupar la casa sin pagar y que su hermano le había dicho que o le suministraba droga, a lo que se dedicaba el encausado, o lo echaba de la vivienda.
La exmujer del fallecido y madre de su hija aseguró que la relación entre los hermanos no era buena y que tras la muerte de la víctima del crimen “intentó quedarse con toda la herencia. Aquello era un caos”.
El dueño del bar en el que estuvieron los tres juntos ha recordado que sobre la medianoche vio a J. C. caminando en dirección al lugar donde fue encontrado su cuerpo, lo que también ratificó un guardia de seguridad que trabaja en la estación de guaguas cercana a la gasolinera.
Después, otro vecino lo vio caminando en paralelo a un vehículo que iba en marcha lenta con cuyo conductor estaba hablando pero como tenía las luces apagadas no puede determinar qué tipo de coche era y luego la Guardia Civil recibió la llamada de un vecino alertando sobre el cuerpo en llamas.
Fiscalía y acusación particular sostienen que a causa de las desavenencias y mala relación que por esas fechas tenía el acusado con la víctima, ideó un plan para acabar con su vida.
El abogado de la acusación particular ha pedido en dos ocasiones que se dedujera un posible falso testimonio por parte de dos testigos al no coincidir lo declarado hoy con la veces anteriores.