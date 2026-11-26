El acusado del asesinato de J. C., cometido el 8 de julio de 2022 en Buenavista del Norte, atribuyó ayer el crimen al hermano de la víctima, J. E., y sostuvo que ambos mantenían disputas por la herencia de sus padres. Además, dicho procesado, E. N., primo de los dos hermanos, manifestó ante la Audiencia Provincial que prestó a J. E. el coche de alquiler que utilizaba la noche del crimen y que este le devolvió las llaves a la mañana siguiente.
Su declaración tuvo lugar en la última sesión del juicio antes de que se retirara el tribunal de jurado a deliberar. A este respecto, señalar que mientras las acusaciones mantienen su petición de 25 años de cárcel por asesinato, la defensa reitera en solicitar su absolución y, en caso de ser declarado culpable, lo sea por homicidio y que la pena no supere los seis años de prisión.
Según la reconstrucción de los peritos expuesta en el juicio, la víctima cayó al suelo tras recibir un golpe con una piedra, recibió más golpes y después se prendió fuego a su cuerpo.
En la misma sesión, peritos de la Guardia Civil han explicado que los vehículos captados por varias cámaras de seguridad coincidían en el modelo con el que había alquilado E. N. Uno de los teléfonos del acusado estaba apagado, por lo que no pudieron localizarlo. Los registros del otro situaron ese terminal en el entorno del lugar donde se encontró el cuerpo y permitieron descartar, según los peritos, que estuviera en el domicilio de E. N. El acusado ha declarado que la noche del crimen fue a otra vivienda que frecuentaba para buscar un móvil.
Según su versión, disponía de cuatro teléfonos, tuvo uno consigo toda la noche y desconoce qué ocurrió con los demás. En esa vivienda se encontró la garrafa de gasolina que los investigadores creen que se utilizó para quemar el cuerpo.
Entre los bienes por los que discutían los hermanos, E. N. citó una finca, un piso en La Salle (Santa Cruz de Tenerife), y la casa de Buenavista en la que él vivía con la víctima. Afirmó que J. E. pretendía quedarse con una parte mayor de lo obtenido por las ventas, que tenía numerosas deudas y que sería el principal beneficiado por la muerte de su hermano.