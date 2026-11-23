El mando de la Guardia Civil al frente de la investigación del crimen ocurrido el 8 de julio de 2022 en Buenavista recibió informaciones de que el acusado, E. N., ofrecía 12.000 euros a quienes le pusieran al tanto de las indagaciones policiales, algo que justificaba por el interés que tenía en resolver el asesinato de su familiar, J. C.
En la tercera jornada del juicio con jurado que se celebra en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, también ha declarado este lunes otro vecino, quien aseguró que por aquellas fechas había oído al procesado decir en voz alta y “un poco alterado”, mientras hablaba por teléfono: “¡El (…) este no se va a reír de mí por 125 gramos de heroína!”.
Una de las piezas fundamentales de la investigación es la camisa deportiva blanca que el encausado llevaba la noche del 7 al 8 de julio, tal y como fue captado por distintas cámaras de seguridad, y que en un primer interrogatorio aseguró haber perdido.
Según el testimonio policial, días después, tras colocar una baliza en su coche y efectuar un seguimiento, los agentes comprobaron que el acusado se detuvo en un lado de la carretera, se quitó la camisa que llevaba y se colocó la blanca, lo que interpretan como un intento de impregnarla de ADN tras haberla lavado.
Al conocer este hecho, el mando policial lo citó de nuevo y, durante el interrogatorio, el acusado dijo de forma espontánea que había encontrado la camisa sobre un montón de ropa pendiente de lavado, un lugar que ya había sido inspeccionado por los agentes, a quienes les llamó la atención que oliera a suavizante.
Otro de los aspectos investigados fue el coche de alquiler utilizado aquella noche, que aparece en varias grabaciones de cámaras de seguridad. En algunas imágenes no se aprecia la matrícula y, al día siguiente, el vehículo fue lavado cuidadosamente por la madre del acusado.
Los investigadores indicaron que el interior desprendía mal olor, estaba muy sucio, especialmente el maletero, y que, pese a la limpieza, presentaba evidencias de haber circulado por caminos de tierra.
Además, le habían retirado las pegatinas identificativas de empresa de alquiler, presuntamente para dificultar su identificación.
Aunque no en todas las grabaciones puede concluirse que se trate exactamente del mismo vehículo, los investigadores sostienen que tenía características idénticas y que varios vecinos lo situaron en las inmediaciones del lugar donde apareció el cadáver calcinado, por lo que consideran acreditada su relación con el crimen.
También consideran relevante la garrafa roja de gasolina que, según un testigo, estaba en el maletero del coche la noche del asesinato cuando el acusado se encontraba en una gasolinera y que posteriormente apareció en el trastero de una de las viviendas en las que residía.
El cuerpo de J. C. apareció quemado de cintura para arriba tras haber sido asesinado, presuntamente, con una piedra, extremo que concretarán este martes los peritos.
Algunos vecinos entrevistados definieron al acusado como una persona que había protagonizado varias peleas en el barrio, “muy agresiva y bastante mentirosa”, y señalaron que mantenía un enfrentamiento con la víctima por impagos relacionados con la ocupación de una vivienda.
Ambos se habían conocido en prisión, eran primos lejanos y, según las declaraciones expuestas en el juicio, habían acordado que el acusado podría permanecer en la vivienda de la víctima a cambio de facilitarle heroína y asumir determinados gastos.
Otro vecino, apodado “El Banana”, cuya casa frecuentaba la víctima porque ambos eran consumidores habituales de droga, afirmó que las relaciones de J. C. con su hermano J. E. no eran buenas. De hecho, este último llegó a figurar inicialmente como sospechoso, aunque fue descartado posteriormente por los investigadores.
La Fiscalía y la acusación particular solicitan para el encausado 25 años de cárcel y el pago de 150.000 euros de indemnización para la hija del fallecido, actualmente de 16 años, mientras que la defensa mantiene su petición de libre absolución.