La magistrada del Juzgado de Menores de Las Palmas, Reyes Martel, desvinculó la pobreza de la delincuencia, instó a superar una visión exclusivamente económica de la vulnerabilidad y exigió centros terapéuticos, justicia restaurativa y celeridad en la intervención con jóvenes.
En la comisión de estudio de la pobreza infantil cargó contra los centros de internamiento para Menores de Valle Tabares (Tenerife) y La Montañeta (Gran Canaria) porque tienen “serias deficiencias y múltiples problemas” y no cumplen los requisitos organizativos y educativos. “Me voy antes a cualquiera de los centros penitenciarios”. En ese sentido demandó un “impulso” a los centros terapéuticos y defendido la justicia restaurativa, que va a más adelantada en la provincia de Las Palmas. “Para que el chico o la chica aprenda, tú lo haces, tú lo pagas, todo se paga en esta vida, te estás haciendo mayor, y aunque yo te voy a ayudar con todo lo que tengas, tienes que interiorizar el daño que has causado. Tienes que asumirlo y tiene que dolerte. Eso es la justicia restaurativa”.
La fundadora y presidenta del proyecto social UP2U Project desvinculó pobreza de delincuencia, poniendo como ejemplo que crecen los delitos en familias no vulnerables en violencia filioparental o delitos contra la libertad sexual. Detrás de muchos expedientes “ha empezado muchísimo antes, desde el mismo nacimiento” y aunque hay historias de “dificultades económicas” también hay “fracaso educativo, conflictos familiares en los que son llevados los niños a muy corta edad a los juzgados, falta de supervisión, problemas de salud mental, exposición a la violencia y ausencia de referentes adultos estables”.
Falta de valores
Resaltó que en las Islas no solo hay pobreza material sino “otra bestial”, la “falta de valores, con niños que crecen sin acceso suficiente a la cultura, al deporte, a la lectura o a experiencias educativas enriquecedoras”. “Tenemos tan poco tiempo en esta sociedad consumista que no solamente es cuestión de recursos materiales, sino que no tenemos tiempo para nuestros niños y jóvenes”. Martel echó en falta “el respeto, la empatía, la solidaridad, la responsabilidad, el esfuerzo, la disciplina, la tolerancia y el compromiso con los demás” que se aprende de los mayores y lamentó que muchos menores “crecen con importantes carencias afectivas, educativas, culturales o relacionales”.
Incidió en la importancia de la prevención y de “intervenir antes de que aparezca el problema y cometan un hecho delictivo”. Se debe trabajar con más “coordinación transversal” entre los ámbitos de Protección y Reforma (Justicia Juvenil), Servicios Sociales y Educación.