El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado luz verde a la tramitación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el grupo municipal Vox contra la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santa Cruz de Tenerife, según publicó ayer el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
La impugnación a la normativa ha sido presentada por el portavoz de Vox en el Consistorio, Alejandro Gómez, y en contra del acuerdo adoptado por el Pleno el pasado 24 de julio, mediante el cual se dio aprobación a la ordenanza que regula las restricciones de tráfico en el centro de la ciudad amparándose en motivos ambientales en el municipio y en obligación a la legislación estatal.
Este nuevo recurso, y el segundo de Vox contra la implantación de la ZBE, se suma también al interpuesto por las asociaciones de vecinos Barrio de El Toscal de las Tribulaciones y El Perenquén el pasado septiembre, contra la ordenanza aprobada y que entró en vigor el pasado 24 de agosto. A juicio de Gómez, la normativa municipal “presenta deficiencias en la justificación de la delimitación de la ZBE, atenta contra la libertad de los ciudadanos, implica un perjuicio para el comercio y busca definir un sistema sancionador con afán recaudatorio”.
En base a ello, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha acordado el escrito de interposición, por lo que abre un plazo de nueve días para que cualquier persona física o jurídica que ostente un interés legítimo en el mantenimiento o anulación de la ordenanza pueda personarse como parte en el procedimiento judicial.