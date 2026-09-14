santa cruz

Dos asociaciones de vecinos llevan a los juzgados la ordenanza de la ZBE de Santa Cruz de Tenerife

La denuncia contra la ordenanza ya ha sido presentada ante el Tribunal Superior de Justicia
ZBE de Santa Cruz de Tenerife
La avenida Francisco La Roche, entre las afectadas por la ZBE. / Fran Pallero
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

El Ayuntamiento de Santa Cruz volverá a los juzgados por la Zona de Baja de Emisiones (ZBE). Las asociaciones de vecinos El Perenquén y El Toscal de las Tribulaciones, representadas por el abogado Felipe Campos, presentaron el pasado 1 de septiembre una denuncia ante la Justicia por la entrada en vigor de la ordenanza que regula la ZBE capitalina, que entrará en vigor mañana aunque será en 2029 cuando restrinja el tráfico en el centro de la capital.

La presidenta de El Perenquén, Silvia Barrera, confirma que la denuncia contra la ordenanza ya ha sido presentada ante el Tribunal Superior de Justicia, porque “no solo limita la libre circulación de personas sino que afecta a los pequeños comerciantes del área afectada”.

Los recurrentes, que ya perdieron otro recurso contra la adjudicación del contrato municipal para poner en marcha la ZBE, vuelven a la carga para dejar sin efecto la normativa municipal.

Noticias relacionadas
  1. Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de TenerifeLuz verde a la ZBE de Santa Cruz de Tenerife: ¿qué coches no podrán entrar al centro de la ciudad?
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas