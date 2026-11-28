El Cabildo de Tenerife y el Consorcio de Bomberos pusieron ayer a prueba los protocolos de actuación ante una emergencia que amenace el patrimonio histórico con un simulacro de incendio y evacuación en el conjunto del Antiguo Convento y la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en La Laguna. El ejercicio, en el que participaron más de 120 personas de distintos cuerpos de emergencia y seguridad, permitió ensayar la extinción de un fuego, la evacuación de obras de arte y la protección de elementos arquitectónicos.
La intervención comenzó a las 11.00 horas con un movimiento sísmico ficticio que provocó daños en distintas estructuras del conjunto histórico y activó varios frentes operativos. La Unidad Militar de Emergencias (UME) se encargó del apuntalamiento de elementos interiores y de la valoración estructural del convento, mientras que los bomberos aseguraron la espadaña de la iglesia. El dispositivo contó también con el apoyo aéreo de la Unidad de Drones del Consorcio y la instalación de una zona de triaje en la plaza de Santo Domingo.
Posteriormente, se simuló un incendio en el interior del templo que obligó a intervenir simultáneamente en dos frentes: uno para contener y extinguir las llamas y otro para activar el plan de salvaguarda y evacuar los bienes culturales. En total, los equipos extrajeron 20 piezas, entre cuadros, libros, legajos, cruces e imágenes, que fueron inventariadas, fotografiadas y embaladas en las carpas habilitadas en la plaza. El retablo, por sus dimensiones, tuvo que ser protegido en el propio edificio. Las obras fueron trasladadas después a dos almacenes bajo custodia de la Policía Local y la Guardia Civil.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que se trata del primer ejercicio de estas características centrado exclusivamente en la protección de bienes patrimoniales y puso en valor el trabajo técnico previo de inventariado y catalogación. “La formación y el trabajo conjunto de todos los equipos permiten mejorar la capacidad de respuesta ante una emergencia”, afirmó, al tiempo que recordó los aprendizajes adquiridos tras el incendio del Palacio Salazar, ocurrido hace 20 años.
El oficial jefe del Consorcio de Bomberos de Tenerife, Florencio López, señaló que “una de las principales dificultades es establecer prioridades y garantizar una manipulación adecuada de las piezas para evitar daños”, y destacó la importancia de disponer de un inventario previo, ya que sin él “posiblemente vamos a tener una pérdida importante”.
El simulacro se enmarcó en las jornadas de Protección del Patrimonio, que incluyeron talleres sobre conservación y manipulación de obras de arte impartidos por bomberos de Salamanca y el Instituto del Patrimonio Cultural de España.