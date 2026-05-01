Luz verde a la ZBE de Santa Cruz de Tenerife: ¿qué coches no podrán entrar al centro de la ciudad?

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó ayer, de forma inicial, el borrador del proyecto de la ordenanza para la creación y regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El texto pasará ahora a exposición pública durante un mes, periodo en el que se podrán presentar alegaciones. Una vez respondidas las que se realicen, la ordenanza se volverá a llevar a pleno para su aprobación definitiva.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que “nosotros tenemos la obligación legal de poner la Zona de Bajas Emisiones, tenemos que hacer cumplir la ley estemos o no de acuerdo y esta ordenanza cumple con la Estrategia de Transición Justa que viene recogida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética”. “Hemos intentado hacer la mejor ordenanza posible acorde a la ley, la normativa que tenemos, y con la experiencia de lo que ha ocurrido en otros sitios, en los que distintas sentencias han anulado la ordenanza”, apuntó.
“Intentaremos hacer un trabajo rápido y serio porque tenemos una espada de Damocles, que es el Gobierno de España, que nos ha dicho que si no se aprueba la ordenanza antes del 30 de junio vamos a perder 11 millones, que ya están invertidos en la ciudad, pero habría que devolver”, afirmó Bermúdez.
La concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, apuntó que “nosotros hemos dicho que no estamos de acuerdo con la obligación de crear una Zona de Bajas Emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes porque cada ciudad tiene sus características y debe aplicar las políticas de movilidad que considere oportunas”.
La Zona de Bajas Emisiones se ubica en el perímetro interior comprendido entre el Barranco de Santos, las calles Méndez Núñez, San Isidro y la avenida de Anaga, quedando exenta la zona externa de dichas vías.
Las restricciones de acceso a dicha área se aplicarán de lunes a sábado, de 07.00 a 20.00 horas, y no afectarán a los ciclomotores, bicicletas, otros ciclos, VMP y vehículos con distintivo ambiental cero emisiones, ECO, C y B, que tendrán acceso libre sin ningún tipo de trámite.
Las restricciones solo se aplicarán a aquellos vehículos de gasolina matriculados antes del 1 de enero del año 2001 y los de diésel matriculados antes del 1 de enero de 2006. Sin embargo, el desarrollo de la ordenanza contempla un amplio número de exenciones para facilitar su acceso previo cumplimiento de determinados requerimientos. La ordenanza no será de plena aplicación hasta 2029, según indicaron desde el ayuntamiento capitalino.
Ayuda a domicilio
Por otra parte, el Pleno también aprobó, de forma definitiva, el expediente relativo a la ordenanza de prestaciones económicas de atención social del Ayuntamiento, con lo que el Consistorio impulsará en las próximas semanas un nuevo modelo de gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).
Esta reformulación permitirá que los usuarios puedan elegir entre la atención directa a través de la empresa adjudicataria o una ayuda económica para contratar el servicio dentro de una bolsa de entidades autorizadas. Desde el Consistorio destacaron que este cambio permitirá eliminar el límite de usuarios existente hasta ahora.
Paralelamente, el Ayuntamiento informó de que trabaja en la licitación de un nuevo contrato del SAD que garantice la continuidad del servicio y en la creación de una bolsa municipal de entidades prestadoras.
Sin embargo, las trabajadoras de la actual adjudicataria del servicio en el municipio han manifestado que temen quedarse en el paro con este nuevo cambio