José Manuel Ramírez: “El retraso histórico en dependencia genera un sufrimiento tremendo en los canarios vulnerables”

La aplicación del Sistema de Servicios Sociales en Canarias avanza, aunque todavía quedan cuellos de botella en aspectos como unas 20.000 personas en lista de espera, los 500 canarios que habrían fallecido en el limbo de dependencia durante 2026, las PIAs no efectivas vinculadas a servicios, la carencia de plazas residenciales o una mayor dotación de presupuesto por habitante y año. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales y del Observatorio Estatal Dependencia denunció que “el retraso histórico que ha tenido en Canarias en la aplicación de la Ley de Dependencia ha generado un sufrimiento tremendo en las personas más vulnerables”.
–La ley de Dependencia cumple 20 años. El Congreso aprobó en septiembre una gran reforma de esta normativa ¿Qué opina de novedades como la reducción de plazos de resolución del reconocimiento, la eliminación de la incompatibilidad de prestaciones, los reconocimientos de discapacidad o el 50% de financiación estatal?
“La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (SAAD) fue el mayor avance en protección social que ha habido en España en este siglo. Hizo que 4 millones de personas vulnerables hayan tenido una prestación o servicio en el marco de esa Ley. Pero no entiendo, ni puede pasar desapercibido que en España cada 15 minutos fallezca una persona en la lista de espera de la dependencia y, que en Canarias hayan muerto más de 500 personas en listas de espera de la dependencia en lo que va de año, y eso que las Islas ha evolucionado positivamente. La desigualdad territorial ha hecho que algunas Comunidades, sobre todo Canarias, hayan desperdiciado el desarrollo de este Sistema por la impericia en la gestión. La consejera Inés Rojas no entendió la ley y con su desidia hizo que prácticamente la ley no se desarrollara, y en todo este tiempo, hubo épocas donde se avanzó un poquito en el desarrollo de la Ley y, afortunadamente, estos últimos años hay buenos datos, aunque todavía son preocupantes y dudosos en algunos aspectos. Lo que está sucediendo puede ser un espejismo estadístico, pero según datos oficiales este año Canarias ha incorporado 11.400 solicitudes, logró 10.000 personas más con derechos, ha hecho 16.730 prestaciones efectivas, ha bajado el tiempo de espera de 430 a 250 días o ha bajado la lista de espera en 6.000 personas. Canarias ha hecho un impulso absolutamente vertiginoso de lo que es la aplicación de la ley”.
-Hay mucho que mejorar
“Todavía hay datos preocupantes porque el retraso era mayúsculo. Por ejemplo, actualmente Canarias tiene la lista de espera más alta de España, hay 15.911 personas, sigue siendo la comunidad que menos invierte en dependencia por habitante/año y, como le decía, 465 personas en el primer semestre del año y unas 500 hasta ahora han fallecido en esa lista de espera. Tenemos que pensar que algo positivo está ocurriendo en Canarias, pero también es verdad el abuso de las prestaciones vinculadas al servicio, en este momento el 37% de las prescripciones PIAs que se dan son vinculadas al servicio, pero casi la mitad de esas prestaciones son PIAs no efectivas, es decir, te doy un dinero que puedes gastar en un servicio, pero como no puedo contratar el servicio, no puedo hacer efectiva la prestación, con lo cual es una trampa que atrapa a la persona dependiente en una situación de desprotección como si no le dieras la prestación. Hay que valorar que Canarias tiene que hacer un gran esfuerzo, y esperamos que aproveche la nueva ley de dependencia, sobre todo, la gestión económica que es una oportunidad, porque a partir del mes de julio ha empezado a recibir el doble del dinero que recibía anteriormente del Gobierno de España, y espero que eso sirva para atender a las personas dependientes y para alegrar a la consejera de Hacienda (a la hora de ahorrar en las aportaciones en los presupuestos a Servicios Sociales). En el anterior gobierno también hubo mejoras de datos estadísticos, ahora se han mejorado más. De todos modos, todavía hay cuellos de botella, especialmente en la valoración donde hay muchas personas que esperan. En la PIA se ha hecho una estrategia que va en la línea de la nueva ley aprobada, que es la PIA automática, prescribe todos los recursos, y la familia y la persona en dependencia decide cuál es el recurso que va a utilizar. Creo que está bien y agiliza el periodo, pero todavía hay que mejorar especialmente en la valoración y, sobre todo, también en los PIAs no efectivos, aspectos en los que tendrán que trabajar con ese incremento presupuestario que les viene del Gobierno de España. Ojalá en los presupuestos del año que viene, Canarias no solo incluya el incremento de financiación del Estado, sino que incremente sus partidas propias al ser la Comunidad que menos invierte por habitante y año”.
-Avanzan los servicios y la reducción burocrática. ¿No se fía de los datos de la comunidad?
“Nosotros utilizamos datos oficiales y con ellos tenemos que decir que de Canarias en este año ha hecho un gran avance en las atenciones de las personas dependientes, pero también vemos datos preocupantes o dudosos que creemos que pueden generar espejismos estadísticos, sobre todo con lo que se llaman los PIAs no efectivos, es decir, prestaciones que se dan sobre el papel, pero que no llegan a la persona vulnerable o dependiente porque no encuentran, esto ocurre con las prestaciones vinculadas al servicio, la posibilidad de contratar ese servicio que se le ha dado, que se le ha otorgado sobre una resolución administrativa de papel. Y luego tenemos un decalaje que a principio de año conocemos ese dato, que es que hay muchas solicitudes que se encuentran pendientes de grabación. La Consejería debería decir cuántas solicitudes quedan pendientes de grabación a esta fecha. Yo sé que en enero eran 4,905. Claro, si a esas le añades los 15.000 que estaban en lista de espera, pendientes de valorar o de darles un PIA, pues tendríamos aproximadamente que más de 20.000 personas se encontraba en la lista de espera, y eso es muy grave, o también cuántas revisiones quedan pendientes de hacer. Canarias ya ha hecho en algunas ocasiones trampas en las estadísticas, vamos, recuerdo una en que a todos los usuarios de ayuda a domicilio, se incluyeron en la estadística del mes de diciembre para aliviar los datos y para que Inés Rojas pudiera presentar unos datos fantásticos, y tuvimos que denunciarlo hasta el Tribunal de Cuentas, que luego al final acabaron quitando esos datos de las estadísticas oficiales, porque no eran dependientes, porque no estaban reconocidos como dependientes, ni tenían PIAs como dependientes, eran solo personas que ellos habían considerado dependientes porque recibían una ayuda a domicilio de un Cabildo o de un Ayuntamiento. Por eso digo que estamos pendientes de cuáles son esas trampas, pero intentaremos que el portal transparencia nos diga todos estos datos. Pero eso afecta a todo el sistema de información de la dependencia en donde el Imserso debería de ser más riguroso a la hora de exigir determinados datos. Ya hemos dicho que, por ejemplo, en el certificado de gasto del año que viene las Comunidades Autónomas deberían de poner cuánto dinero recaudan del copago que hacen las personas dependientes atendidas, porque eso no lo pueden atribuir como una aportación propia que ellos hacen, porque no es un dinero del presupuesto propio, es un dinero del copago de las personas y esto, por ejemplo, las comunidades autónomas no lo dicen. Y claro, eso nos hace muy difícil ir buscando todas esas estadísticas”.
-Habla de un sistema low cost que se ha implantado en casi todas las Comunidades
“En todas, fundamentalmente en Canarias, que es una de las comunidades autónomas que también tiene precisamente ese récord. Es una comunidad que decía que el 37% de las PIAs son prestaciones vinculadas al servicio, y el 44% son prestaciones económicas de cuidadoras no profesionales. Es decir, 34.686 personas de las que reciben atenciones en Canarias, reciben una prestación por cuidar a una persona dependiente 24 horas al día de no más de 270 euros al mes. Entonces, es un sistema de bajo coste que hace que no se corresponde con las necesidades que plantean las personas dependientes. Tendrá que aprovechar esta nueva ley, con este aumento de financiación, para hacer complementarias estas prestaciones con servicios profesionalizados, e impulsar el nuevo servicio de ayuda a domicilio, que lo está haciendo ahora por fin Canarias, y que de prestaciones profesionales a personas tan vulnerables y las hagan compatibles. Ojalá eso se haga así y en la siguiente legislatura, después de más de 20 años, la comunidad autónoma entienda que la ayuda a domicilio que tienen los Cabildos y los Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes debe integrarse en el sistema de atención a la Dependencia cuando las personas son dependientes porque de esa manera todavía recibirá más dinero, mayor financiación por el nivel mínimo de financiación, cosa que ahora están desperdiciando porque al no tenerlos integrados no reciben la financiación del Gobierno de España cuando atienden a personas con ayuda a domicilio dependientes desde Ayuntamientos y desde Cabildos”.
-Teme una reducción de fondos para el área de Bienestar Social, como en otras comunidades, tras ese aumento de transferencias desde el Estado?
“En el caso de la financiación, el Gobierno de Canarias ya se ha quedado sin excusas, porque en el nuevo decreto de financiación que aprobó el Congreso de los Diputados, además con todos los votos favorables de todos los partidos políticos, menos Vox que no cree en esto, hace que a partir de julio el Gobierno de Canarias reciba el doble de financiación y eso no quiere decir que tenga que ahorrar dinero, porque Canarias es la Comunidad Autónoma que menos invierte por habitante año, casi la mitad de la media de lo que invierten las otras comunidades autónomas, y esto no es un problema de la Consejera de Bienestar Social, esto es un problema del presidente de Canarias y del consejero de Hacienda, esperemos que este impulso económico también sirva como acicate para que inviertan más dinero y Canarias deje de estar en el furgón de cola entre las que menos invierte por habitante y año con datos oficiales en dependencia. Nuestra preocupación es que ahora en Canarias y en todas las comunidades autónomas, estos 6.200 millones de euros que se han puesto sobre la mesa y se están trasfiriendo ya a las comunidades autónomas se ejecuten y lleguen a las personas en situación de dependencia. Me da igual que sea reduciendo lista de espera, aumentando la prestación económica del cuidador no profesional, aumentando la prestación vinculada al servicio, mejorando las condiciones laborales de los profesionales de los servicios sociales, haciendo compatibilidad entre las prestaciones y servicios. Puede ser cualquier cosa, pero que se gaste el dinero. Es que el problema ahora es que deben de gastar y tienen que mirar. En Canarias hay aproximadamente, unas 7.229 personas que tienen un PIA de residencia y que no pueden ir a una residencia. Y del plazo puede ser de más de 2 años. Entonces, tenemos que ser capaces de buscar alternativas a esas personas que son tan vulnerables, especialmente en la isla de Tenerife. En la isla de Tenerife casi 5000 personas estaban esperando una plaza residencial a principio de año, y las residencias no son un recurso que se puedan generar de la noche al día, tenemos que prever todo ese tipo de apoyos, pero también es verdad que Canarias es la segunda comunidad autónoma con peor porcentaje de todas en plazas de residencias sobre personas mayores de 70 años, la media en Canarias es de 3,8 y en España es de 5,6, es decir, son dos puntos porcentuales menos. El retraso histórico que ha tenido en Canarias en la aplicación de la Ley de Dependencia está generando un sufrimiento tremendo en las personas más vulnerables que hay en las islas”.