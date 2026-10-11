La Aemet prevé lluvias en Canarias este lunes: serán más probables en estas zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 12 de octubre, una jornada marcada por los intervalos nubosos y las lluvias en Canarias, mientras las altas presiones mantendrán un tiempo estable y cielos despejados en buena parte de la Península.
En el Archipiélago, las precipitaciones serán débiles o moderadas y tendrán mayor probabilidad de aparecer en las Islas más montañosas, según la previsión meteorológica para el inicio de la semana.
Las temperaturas, por su parte, experimentarán pocos cambios o podrán bajar ligeramente, mientras que el viento soplará de componente nordeste.
Lluvias más probables en las Islas montañosas
La principal novedad para este lunes será la posibilidad de precipitaciones. La Aemet espera intervalos nubosos en Canarias, con lluvias débiles o moderadas que serán más probables en las Islas de mayor relieve.
La predicción oficial para Santa Cruz de Tenerife apunta, además, a cielos cubiertos con lluvia escasa durante las primeras horas del lunes y ambiente muy nuboso durante la mañana.
La situación será diferente a la prevista en buena parte de la Península, donde dominarán las altas presiones. Allí predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque un frente podría rozar el extremo norte y dejar más nubosidad y alguna llovizna en el noroeste.
Baleares también tendrá una jornada más inestable. Se esperan chubascos moderados que podrían alcanzar intensidad fuerte de forma puntual durante la mañana en Menorca y el nordeste de Mallorca.
Temperaturas con pocos cambios en Canarias
Los termómetros se mantendrán sin grandes variaciones en Canarias, aunque la Agencia contempla ligeros descensos en algunos puntos.
La evolución será distinta en la Península y Baleares, donde las temperaturas subirán, especialmente las máximas. Las previsiones sitúan valores de hasta 32 grados en Sevilla, 31 en Córdoba y 30 en Huelva y Murcia.
En el Archipiélago, por tanto, no se espera un repunte térmico similar y las temperaturas permanecerán más contenidas.
El alisio ganará intensidad por la tarde
En cuanto al viento, continuará el alisio en Canarias, inicialmente de flojo a moderado. La previsión apunta a que aumentará de intensidad durante la tarde. La predicción marítima de la Aemet también contempla componente norte o nordeste en aguas de Canarias y lluvias dispersas en el entorno del Archipiélago.
De esta forma, Canarias arrancará la semana con más nubosidad, posibilidad de lluvias y temperaturas estables o ligeramente más bajas, especialmente en contraste con el tiempo seco y estable que dominará buena parte del territorio peninsular.