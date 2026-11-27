Las nubes y las lluvias volverán a marcar la jornada de este viernes, 27 de noviembre, en Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé precipitaciones débiles y ocasionales en las vertientes norte de las Islas, que también podrán extenderse a las zonas de interior durante la tarde.
Los termómetros experimentarán pocos cambios o ligeros descensos, especialmente en las cumbres, con máximas de 24 grados en Tenerife, La Gomera y Fuerteventura y mínimas de 14 grados en El Hierro.
El viento del nordeste soplará con intensidad moderada en buena parte del Archipiélago, aunque tenderá a perder fuerza conforme avance la jornada.
La previsión de la Aemet en Canarias, isla por isla
Tenerife
Predominarán los intervalos nubosos, con cielos más cubiertos en el norte, donde se esperan lluvias débiles y ocasionales durante las primeras y últimas horas del día.
A partir de últimas horas de la mañana aumentará la nubosidad en zonas de interior, con probables precipitaciones especialmente durante la tarde.
Las temperaturas registrarán pocos cambios o un ligero descenso, principalmente en cumbres. El viento será flojo del nordeste, con mayor intensidad en la vertiente este y el extremo noroeste.
Santa Cruz de Tenerife: 19 grados de mínima y 24 de máxima.
La Palma
Los cielos nubosos predominarán en el norte y este de la Isla, donde se esperan lluvias débiles y ocasionales, sin descartar algún chubasco al final de la tarde.
La nubosidad también aumentará en el oeste durante la segunda mitad de la jornada, con probabilidad de precipitaciones.
Las temperaturas permanecerán estables o descenderán ligeramente, especialmente en cumbres y en la vertiente oeste. El viento del nordeste perderá intensidad durante las horas centrales.
Santa Cruz de La Palma: 19 grados de mínima y 23 de máxima.
La Gomera
Se esperan intervalos nubosos, con predominio de los cielos cubiertos en el norte y probables lluvias débiles durante las primeras y últimas horas del día.
A partir de últimas horas de la mañana aumentará la nubosidad en zonas de interior, donde también podrán registrarse precipitaciones.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero descenso y el viento del nordeste tenderá a perder intensidad durante la mañana.
San Sebastián de La Gomera: 20 grados de mínima y 24 de máxima.
El Hierro
Los cielos nubosos predominarán en el norte de la Isla, con probables lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día.
La nubosidad aumentará posteriormente en zonas de interior, donde también se esperan posibles precipitaciones.
Los termómetros registrarán pocos cambios o ligeros descensos, especialmente en la vertiente suroeste. El viento del nordeste disminuirá a flojo durante las horas centrales.
Valverde: 14 grados de mínima y 18 de máxima.
Gran Canaria
La Aemet prevé intervalos nubosos y lluvias débiles y ocasionales en el norte de la Isla, principalmente durante la primera mitad del día y a últimas horas.
Durante la tarde aumentará la nubosidad en zonas de interior, con probables precipitaciones.
Las temperaturas podrán descender ligeramente, especialmente en las zonas de interior del suroeste. El viento moderado del nordeste perderá intensidad durante la tarde.
Las Palmas de Gran Canaria: 20 grados de mínima y 23 de máxima.
Fuerteventura
Habrá intervalos nubosos, con cielos más cubiertos durante la tarde, cuando existe una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales.
Las temperaturas permanecerán estables o experimentarán un ligero descenso. El viento moderado del nordeste disminuirá a flojo a últimas horas.
Puerto del Rosario: 17 grados de mínima y 24 de máxima.
Lanzarote
Se esperan intervalos nubosos, con mayor presencia de nubes durante la tarde y baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales.
Las temperaturas registrarán pocos cambios o ligeros descensos, mientras que el viento del nordeste perderá intensidad al final de la jornada.
Arrecife: 17 grados de mínima y 23 de máxima.
Estado del mar en Canarias
En las aguas del Archipiélago se espera viento del norte y nordeste, con tendencia a amainar durante la jornada. La marejada o fuerte marejada disminuirá a marejadilla o marejada.
La Aemet también prevé mar de fondo del norte, con olas de dos metros y lluvias ocasionales.