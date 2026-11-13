EE.UU. suspende todos sus vuelos en el país por “motivos de seguridad”

Las autoridades de Estados Unidos han ordenado este viernes suspender todas las salidas para todos los aeropuertos de su territorio, alegando “circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad”, por lo que los vuelos de salida deberán permanecer en tierra hasta nuevo aviso.
La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha indicado en una alerta que la orden se debe a “circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad”. “Todo el tráfico de salida deberá permanecer en terreno hasta nuevo aviso”, ha agregado sin dar más detalles.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, ha apuntado por su parte a un “problema de comunicación” en el control del tráfico aéreo.
En 2023, una incidencia informática provocó la suspensión de todos los despegues en los aeropuertos de Estados Unidos, lo que se tradujo en más de un millar de vuelos cancelados y decenas de miles de retrasos en todo el país. El problema afectó al sistema de Notificaciones a Misiones Aéreas (NOTAM), una herramienta fundamental para la seguridad aérea que proporciona a los pilotos y al personal aeronáutico información sobre posibles riesgos durante los vuelos, así como modificaciones en los servicios, instalaciones y procedimientos aeroportuarios.