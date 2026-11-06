Una oleada de falsas amenazas de bomba sacude los vuelos europeos: ¿afecta a Canarias?

Una oleada de falsas amenazas de bomba contra aviones comerciales en Europa mantiene en alerta a las autoridades aeroportuarias este viernes, 6 de noviembre, después de afectar a al menos 35 vuelos desde el lunes. Los incidentes han obligado a desviar aeronaves, activar protocolos de emergencia y movilizar cazas militares. España figura entre los países afectados y la situación también genera interés en Canarias, por sus conexiones aéreas internacionales.
Las amenazas han alcanzado a vuelos relacionados con al menos 16 países, según la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Solo durante el jueves se contabilizaron 27 vuelos afectados, de acuerdo con el recuento de Reuters publicado por El País. Hasta ahora, las inspecciones realizadas no han encontrado explosivos. EL PAÍS+1
La situación no se ha detenido. Este viernes se han comunicado nuevos avisos relacionados con operaciones aéreas en ciudades como Lisboa, Roma, Venecia y Copenhague, según Reuters y Associated Press. Las autoridades continúan investigando su origen y no han identificado públicamente a los responsables. investing.com+1
¿Pueden verse afectados los vuelos de Canarias?
El impacto de esta sucesión de amenazas sobre el tráfico aéreo europeo plantea interrogantes para los pasajeros que viajan desde Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Los aeropuertos canarios mantienen conexiones con numerosos destinos europeos y están integrados en el sistema de seguridad de la aviación civil española.
Sin embargo, no se ha confirmado que alguno de los vuelos afectados por esta oleada tenga origen o destino en Canarias, según las informaciones revisadas hasta este viernes.
Tampoco se ha comunicado una amenaza específica contra los aeropuertos del Archipiélago.
Esto no significa que las Islas estén al margen de los procedimientos de seguridad. Cualquier aviso que afectara a una aeronave con destino a Canarias tendría que ser evaluado por las autoridades competentes.
La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) recuerda que las respuestas ante amenazas de bomba corresponden a las autoridades nacionales, en coordinación con aeropuertos, aerolíneas y fuerzas de seguridad. EL PAÍS
España también recibe amenazas: tres vuelos afectados en Madrid
La oleada ya ha tenido consecuencias directas en España.
El jueves, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas recibió tres amenazas relacionadas con vuelos internacionales, según confirmaron fuentes de Aena a la agencia EFE.
Los avisos afectaron a un vuelo de Air Europa con salida hacia París y a dos aeronaves de Iberia procedentes de Roma y Milán.
Las comunicaciones llegaron mediante correos electrónicos recibidos en un intervalo inferior a 20 minutos, según informó la Guardia Civil.
Las autoridades aeroportuarias activaron un comité de seguridad junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tras las inspecciones correspondientes, las amenazas fueron descartadas. efe.com+1
España ya había registrado otro incidente el martes, cuando una amenaza afectó a un vuelo de Ryanair procedente de Manchester con destino a Murcia.
Aviones desviados y escoltados por cazas militares
La sucesión de incidentes ha provocado operaciones extraordinarias en distintos países europeos.
Uno de los casos más destacados se produjo el jueves, cuando un avión de Aer Lingus que cubría la ruta entre Dublín y Roma recibió una amenaza mientras sobrevolaba Francia.
La aeronave fue desviada a la base aérea de Évreux, próxima a París, con intervención de cazas militares franceses. El avión aterrizó y posteriormente fue inspeccionado.
También se movilizaron aeronaves militares en Italia, Bulgaria y Austria para acompañar a vuelos afectados.
En Bulgaria, tres aviones de Ryanair procedentes de Madrid, Londres y Copenhague fueron objeto de actuaciones de seguridad. Uno de ellos tuvo que aterrizar en Plovdiv en lugar de Sofía.
Los dispositivos movilizados no encontraron explosivos. CNA+1
¿Quién está detrás de las falsas amenazas de bomba?
Las investigaciones se centran ahora en determinar si los avisos forman parte de una campaña coordinada para alterar el tráfico aéreo europeo.
La mayoría de las amenazas conocidas llegaron mediante correos electrónicos enviados a aeropuertos.
Uno de los mensajes recibidos en Roma estaba firmado con el nombre de Fighters of the Male State, relacionado con un movimiento extremista ruso de ideología ultranacionalista y misógina.
No obstante, las autoridades no han confirmado que ese grupo sea el autor de los hechos.
Especialistas en seguridad consultados por Reuters y El País consideran posible que los episodios respondan a una actuación coordinada. También contemplan acciones individuales o imitaciones.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado este viernes que Europa parece estar afrontando una forma de agresión híbrida y guerra psicológica, según recoge Reuters. Se trata de una valoración política, no de una atribución oficial de responsabilidades. investing.com+1
Qué ocurre cuando un avión recibe una amenaza de bomba
La recepción de una amenaza obliga a evaluar su credibilidad, incluso cuando posteriormente se comprueba que es falsa.
Según explica Francisco Cruz, comandante del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla), cuando las autoridades consideran creíble un aviso, la tripulación puede preparar un aterrizaje en un plazo máximo de 30 minutos.
Una vez en tierra, los equipos especializados inspeccionan la aeronave para descartar la presencia de explosivos.
Las consecuencias para los pasajeros pueden incluir retrasos, desvíos, evacuaciones y cancelaciones, dependiendo de las circunstancias.
La EASA considera bajo el riesgo inmediato de las falsas amenazas individuales, aunque advierte de que la acumulación de desvíos aumenta la presión sobre los pilotos, controladores y aeropuertos.
Ante esta situación, la Comisión Europea ha activado un mecanismo de intercambio de información entre los Estados miembros para facilitar la coordinación y esclarecer si los incidentes guardan relación.
Por el momento, las autoridades europeas mantienen abiertas las investigaciones y no han confirmado una autoría común para todas las amenazas.