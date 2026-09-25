Un aviso de bomba obliga a desalojar un avión en Tenerife Sur

Un avión ha comenzado a ser evacuado este viernes en el aeropuerto de Tenerife Sur después de que uno de los pasajeros realizara un aviso de bomba.
Según ha adelantado Atlántico Hoy, el desalojo del avión se ha llevado a cabo por la Guardia Civil como medida preventiva mientras se realizan las comprobaciones oportunas para determinar la veracidad de la amenaza.
Una vez que todos los ocupantes abandonen el aparato, los efectivos de seguridad procederán a valorar la situación y a inspeccionar el avión para descartar cualquier riesgo.
De acuerdo con la información obtenida por DIARIO DE AVISOS, la aeronave afectada pertenece a la compañía Jet2.com, con destino a Londres Stansted y número de vuelo LS1536. Su salida estaba prevista para las 11:20 horas.
Uno de los pasajeros habría alertado sobre la posesión de una bomba en su equipaje. Siguiendo con el protocolo de seguridad, la Guardia Civil ha procedido a escanear los equipajes de cada uno de los ocupantes.