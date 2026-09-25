Hasta 400 meteoros por hora y cinco planetas juntos: las grandes citas del cielo en Canarias

Canarias tendrá por delante años especialmente atractivos para mirar al cielo. Eclipses de Sol y Luna, lluvias de cientos de meteoros por hora, el paso cercano del asteroide Apophis y una excepcional concentración de cinco planetas figuran entre los principales fenómenos astronómicos que podrán observarse desde las Islas hasta 2040.
El Museo de la Ciencia y el Cosmos (MCC), dependiente del Cabildo de Tenerife, ha reunido estas citas en una nueva entrega de Cosmocrónicas, elaborada por el astrofísico del centro Oswaldo González.
El calendario permite conocer con años de antelación algunas de las noches más destacadas para la observación astronómica en Canarias. La primera gran fecha señalada llegará en 2027 y, a partir de ahí, se sucederán eclipses, lluvias de meteoros y aproximaciones planetarias.
2027 y 2028: eclipses y hasta 300 meteoros por hora
Una de las primeras citas será el 2 de agosto de 2027, cuando tendrá lugar un eclipse total de Sol. Desde Canarias no se observará en su totalidad, pero la Luna llegará a ocultar un 79% del disco solar.
Un porcentaje similar podrá contemplarse durante el eclipse anular del 26 de enero de 2028, que también será visible como parcial desde las Islas.
Ese mismo año habrá otro espectáculo en agosto. Las Perseidas de 2028 podrían alcanzar una actividad de entre 200 y 300 meteoros por hora, según el calendario elaborado por el MCC.
Apophis pasará a unos 32.000 kilómetros de la Tierra
Otra fecha especialmente señalada será el 13 de abril de 2029. El asteroide Apophis, de unos 375 metros de diámetro, pasará a aproximadamente 32.000 kilómetros de la superficie terrestre.
Su aproximación será lo suficientemente cercana como para que pueda observarse a simple vista desde Canarias. Durante unas horas recorrerá prácticamente toda la bóveda celeste.
Ese mismo año se producirá uno de los eclipses lunares más destacados de las próximas décadas. El 26 de junio de 2029, la fase de totalidad se prolongará durante una hora y 42 minutos. Según el MCC, será el eclipse lunar total de mayor duración de lo que queda de siglo.
En total, desde Canarias podrán observarse 24 eclipses de Luna hasta 2040, seis de ellos totales.
Las Leónidas podrían dejar hasta 400 meteoros por hora
Las lluvias de meteoros volverán a adquirir protagonismo en la siguiente década.
Las Gemínidas de 2033 podrían registrar un importante incremento en el número de bólidos, pero una de las noches más esperadas llegará el 17 de noviembre de 2033.
Las previsiones recogidas por el Museo apuntan a que las Leónidas podrían alcanzar entre 300 y 400 meteoros por hora.
Como referencia, durante el episodio de 1998-1999 llegaron a registrarse en Tenerife picos puntuales superiores a los 5.000 meteoros por hora.
El calendario incluye además varias ocultaciones de planetas por la Luna, entre ellos Venus, Júpiter, Urano y Neptuno.
También se producirán dos tránsitos de Mercurio por delante del Sol, en 2032 y 2039. Para observarlos será necesario utilizar un telescopio equipado con un filtro solar adecuado.
Marte brillará más que Júpiter en 2035
El 11 de septiembre de 2035, Marte alcanzará uno de los momentos más destacados del calendario astronómico recopilado por el MCC.
El planeta rojo se situará a 56,9 millones de kilómetros de la Tierra durante su máximo acercamiento y llegará a superar en brillo a Júpiter durante ese mes.
Tres años después llegará el eclipse solar con mayor grado de ocultación visible desde Canarias entre los recogidos en este calendario.
Será el 2 de julio de 2038, cuando la parcialidad del eclipse alcanzará el 87% desde las Islas.
Cinco planetas junto a la Luna en 2040
El recorrido culminará con uno de los fenómenos visualmente más llamativos: una importante concentración de planetas prevista para el 8 de septiembre de 2040.
Después de la puesta de Sol y observando desde las cumbres de las Islas, podrán verse Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno agrupados alrededor de la Luna.
Será una de las últimas grandes citas recogidas en este calendario, aunque no necesariamente la última sorpresa.
“El cosmos siempre se guarda ases en la manga”, recuerda Oswaldo González. La aparición de un gran cometa todavía desconocido, por ejemplo, es uno de esos acontecimientos que no pueden anticiparse con tantos años de antelación.
El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, destaca que la nueva Cosmocrónica permite “mirar al cielo con perspectiva y conocer con antelación algunos acontecimientos excepcionales que podremos disfrutar desde las islas”.