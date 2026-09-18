La Palma se queda sin el Telescopio de Treinta Metros pese a una oferta de hasta 1.000 millones

La Palma no albergará finalmente el Telescopio de Treinta Metros (TMT), según ha confirmado un portavoz del Cabildo insular. La decisión frena una candidatura que había ganado fuerza durante los últimos meses y para la que España llegó a plantear un esquema financiero de hasta 1.000 millones de euros.
El proyecto tenía como emplazamiento alternativo el Observatorio del Roque de los Muchachos, uno de los principales complejos astronómicos internacionales y el lugar elegido por el consorcio del TMT en 2016 como alternativa a Maunakea, en Hawái. El emplazamiento hawaiano ha sido durante años la opción preferente del proyecto, aunque su desarrollo se ha encontrado con una fuerte oposición social y cultural.
La candidatura palmera había recibido durante 2026 un nuevo impulso institucional. El Gobierno de Canarias declaró el proyecto estratégico en mayo y el Ejecutivo central reforzó posteriormente su propuesta económica para intentar atraer una infraestructura llamada a convertirse en el mayor telescopio óptico e infrarrojo del hemisferio norte.
España puso sobre la mesa hasta 1.000 millones
La oferta española había alcanzado una dimensión inédita. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades planteó aportar 400 millones de euros a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).
A esa cantidad se añadía un marco financiero anunciado a finales de julio en el que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) estudiaban aportar hasta 300 millones de euros cada uno, sujetos a sus respectivos procesos de evaluación y aprobación. De completarse todo el esquema, podían movilizarse hasta 1.000 millones de euros.
Este punto supone una actualización respecto a las primeras informaciones sobre la candidatura, que apuntaban a la posibilidad de un préstamo de 600 millones directamente del BEI. La estructura anunciada oficialmente en julio repartía esa financiación potencial entre BEI e ICO.
El propio TMT International Observatory confirmó entonces que la oferta española había sido trasladada a sus miembros para su consideración.
Qué habría supuesto el TMT para La Palma
El Telescopio de Treinta Metros toma su nombre de su espejo primario segmentado, de 30 metros de diámetro. Una vez construido, está diseñado para convertirse en uno de los instrumentos astronómicos terrestres más avanzados del mundo.
El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) señala que tendría una sensibilidad unas diez veces superior a la de los observatorios ópticos e infrarrojos más potentes existentes y, mediante óptica adaptativa, podría obtener imágenes considerablemente más nítidas que las del telescopio espacial Hubble.
La instalación en La Palma habría tenido además un impacto económico relevante. El IAC recoge estimaciones realizadas para el proyecto que calculaban cientos de puestos de trabajo durante sus fases de construcción y operación y un importante gasto anual asociado a la actividad científica. Estas previsiones se elaboraron para escenarios de ejecución anteriores y, por tanto, deben entenderse como estimaciones del impacto potencial, no como empleo ya comprometido.
El Roque de los Muchachos era la alternativa a Hawái
La historia de la candidatura palmera se remonta a hace una década. En 2016, el consejo de gobierno del TMT seleccionó formalmente el Observatorio del Roque de los Muchachos como emplazamiento alternativo a Maunakea.
El proyecto original en Hawái ha afrontado una oposición prolongada. Maunakea posee un profundo significado cultural y religioso para parte de la población nativa hawaiana, y las protestas y disputas legales paralizaron durante años el inicio de las obras.
La situación volvió a colocar a La Palma en primer plano. En julio de 2025, España ofreció inicialmente hasta 400 millones de euros para atraer el proyecto y, en 2026, las administraciones elevaron su apuesta económica.
A finales de julio, el Gobierno español sostenía que la decisión dependía ya del consorcio internacional después de haber articulado el nuevo marco financiero.
Finalmente, y según la confirmación trasladada por el Cabildo de La Palma, el TMT no se construirá en la Isla, lo que cierra una candidatura que aspiraba a reforzar durante décadas la posición del Roque de los Muchachos entre los grandes centros mundiales de la astronomía.