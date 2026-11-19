Un equipo de científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha descubierto frente a la costa sureste de Tenerife una población de coral candelabro con la mayor densidad documentada hasta ahora en el océano Atlántico. La investigación ha permitido identificar 190 colonias a unos 100 metros de profundidad, algunas de casi 70 centímetros de anchura.
El hallazgo, publicado en la revista científica Regional Studies in Marine Science, aporta nuevos datos sobre una especie de gran valor ecológico cuya presencia ya era conocida en Canarias, pero de la que apenas existían estudios cuantitativos sobre sus poblaciones atlánticas.
La investigación también plantea la necesidad de reforzar la conservación de estos fondos marinos, situados a menos de dos kilómetros de zonas identificadas para el posible desarrollo de parques eólicos marinos.
Un descubrimiento a 100 metros de profundidad en Tenerife
El hallazgo se produjo durante la expedición científica DEEP CANARIES, desarrollada entre febrero y marzo de 2025 a bordo del buque oceanográfico Ángeles Alvariño.
Para explorar el fondo marino, los investigadores utilizaron el ROV Liropus 2000, un vehículo submarino controlado de forma remota y equipado con cámaras de alta resolución.
Las imágenes permitieron identificar 190 colonias de coral candelabro en un recorrido submarino de aproximadamente 1,8 kilómetros, entre los 92 y los 108 metros de profundidad.
Los ejemplares se encontraban principalmente sobre fondos rocosos. En las zonas de mayor concentración, los investigadores registraron densidades máximas de 9,3 colonias por metro cuadrado, un valor superior a los documentados anteriormente para esta especie en el Atlántico.
También llamó la atención el tamaño de los corales. El 58% de los ejemplares medidos superaba los 20 centímetros de anchura y algunos alcanzaban los 68,5 centímetros.
Estas dimensiones son comparables a las mayores registradas en determinadas poblaciones del Mediterráneo, donde esta especie ha sido objeto de más investigaciones.
“Lo excepcional de este hallazgo no es solo la elevada densidad de colonias, sino también su tamaño, que apunta a una población bien desarrollada y de gran interés ecológico”, explica Silvia Oliva, investigadora del IEO-CSIC y primera autora del estudio.
Por qué es importante el coral candelabro
El coral candelabro (Dendrophyllia ramea) es una especie de coral pétreo que forma grandes estructuras ramificadas sobre el fondo marino.
Estas formaciones generan espacios que sirven de refugio a numerosos organismos y contribuyen a aumentar la diversidad de los hábitats submarinos.
La especie está considerada indicadora de ecosistemas marinos vulnerables según los criterios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). También forma parte de los hábitats de arrecifes reconocidos como de interés comunitario.
Hasta ahora, aunque se conocía su presencia en el Archipiélago, faltaban datos detallados sobre la densidad, distribución y dimensiones de sus poblaciones.
El estudio permite avanzar en ese conocimiento y confirma la existencia de fondos marinos de especial interés ecológico frente a Tenerife.
Los científicos piden protección ante posibles nuevas actividades
Las imágenes captadas durante la expedición muestran grandes colonias acompañadas, en algunos casos, por numerosos peces. Sin embargo, también aparecen restos de artes de pesca, una señal de la presencia de actividad humana en estos fondos.
Otro de los aspectos destacados por los investigadores es la proximidad de la población estudiada a espacios previstos en la planificación marítima para el posible desarrollo de instalaciones de energía eólica marina.
Según el IEO-CSIC, el enclave se encuentra a menos de dos kilómetros de estas áreas, una circunstancia que debe tenerse en cuenta antes de autorizar nuevas actividades.
Los científicos advierten de que estas infraestructuras podrían generar alteraciones directas en los hábitats o modificar la distribución de otras actividades, como la pesca.
No obstante, el estudio no concluye que los futuros parques eólicos estén causando daños actualmente a esta población de coral. Su planteamiento es preventivo y reclama disponer de información científica suficiente antes de intervenir en estos espacios.
Una especie con distinta protección en el Atlántico y el Mediterráneo
El coral candelabro cuenta con medidas específicas de protección en el Mediterráneo, donde está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en el marco del Convenio de Barcelona.
Además, está clasificado como vulnerable en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para esa región.
Sin embargo, esa protección específica no se extiende actualmente a sus poblaciones atlánticas, aunque los hábitats de arrecifes en los que vive cuentan con su propio marco de conservación.
Por este motivo, el equipo científico considera necesario ampliar el conocimiento sobre la distribución de esta especie y estudiar medidas que permitan garantizar su supervivencia.
“Es fundamental seguir investigando para determinar la extensión real de esta población y avanzar, al mismo tiempo, en medidas preventivas que permitan garantizar su conservación”, señala Silvia Oliva.
La investigación forma parte del proyecto BIODIV, financiado con fondos europeos NextGenerationEU y desarrollado con participación de distintos centros del IEO-CSIC y de la Universidad de Barcelona.