El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este martes, 17 de noviembre, un nuevo terremoto de magnitud 2,5 en Canarias, localizado en aguas del océano Atlántico, entre Gran Canaria y Fuerteventura. El movimiento se produce durante una jornada marcada por varios temblores detectados también en el entorno de Tenerife, especialmente frente a la costa de Garachico.
Según los datos publicados por el organismo estatal, el último seísmo se produjo a las 10.02 horas, con un hipocentro situado a cinco kilómetros de profundidad.
El epicentro quedó localizado en las coordenadas 27,9356 grados de latitud norte y -15,0280 grados de longitud, en una zona marítima situada al sureste de Gran Canaria y al suroeste de Fuerteventura.
El IGN ha clasificado este movimiento bajo la denominación Atlántico-Canarias, con una magnitud de 2,5 mbLg. En la ficha consultada no figura una intensidad macrosísmica asignada.
Varios terremotos frente a Garachico durante la mañana
Este nuevo movimiento se suma a la actividad sísmica registrada durante las primeras horas del martes en aguas próximas a Tenerife.
Entre los terremotos detectados por el IGN figuran dos movimientos registrados con apenas un minuto de diferencia frente al litoral norte de la Isla, en el entorno marítimo de Garachico.
El primero tuvo lugar a las 06.12 horas, con una magnitud de 1,3 mbLg y a 15 kilómetros de profundidad.
Poco después, a las 06.13 horas, los instrumentos de vigilancia sísmica identificaron otro temblor de magnitud 1,6, cuyo hipocentro se situó a 18 kilómetros de profundidad.
Ambos movimientos aparecen en el catálogo sísmico oficial bajo la denominación Atlántico-Canarias, con sus epicentros localizados en el océano y no en tierra.
Los registros del IGN también recogen otros seísmos durante la mañana en el norte de Tenerife, incluidos movimientos en el entorno de Garachico e Icod de los Vinos.