El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado durante la mañana de este martes, 17 de noviembre, varios movimientos sísmicos en aguas próximas a Tenerife. Entre ellos figuran dos terremotos localizados frente a la costa norte de la Isla, en el entorno marítimo de Garachico, con magnitudes de de entre 1,3 y 2,2 y profundidades de entre 15 y 18 kilómetros.
Según los datos publicados en el catálogo oficial del organismo, ambos movimientos se produjeron con apenas un minuto de diferencia, entre las 06.12 y las 06.13 horas, y tuvieron sus epicentros en el océano Atlántico.
Los registros consultados no recogen una intensidad macrosísmica asignada a estos dos eventos, por lo que no consta en esa relación que hayan sido sentidos por la población.
Dos terremotos en apenas un minuto frente a Garachico
El primero de los movimientos confirmados tuvo lugar a las 06.12.05 horas, con una magnitud de 1,3 mbLg y un hipocentro localizado a 15 kilómetros de profundidad.
Poco después, a las 06.13.19 horas, los instrumentos de vigilancia sísmica detectaron un segundo terremoto de magnitud 1,6, situado a 18 kilómetros de profundidad.
Los dos movimientos aparecen identificados por el IGN bajo la denominación Atlántico-Canarias, que corresponde a terremotos cuyos epicentros se encuentran en aguas del Archipiélago.
Las coordenadas publicadas sitúan ambos puntos al norte del litoral tinerfeño, frente al entorno de Garachico, sin que sus epicentros se encuentren en tierra.
El catálogo de los últimos 10 días del organismo incorpora información sobre la hora, magnitud, profundidad y localización de los movimientos sísmicos. Estos datos pueden modificarse conforme avanza el análisis de los registros instrumentales.
¿Es habitual que se registren terremotos en Tenerife?
La actividad sísmica en Tenerife forma parte de la dinámica geológica de la Isla y está sometida a vigilancia permanente por parte del Instituto Geográfico Nacional. De acuerdo con la información geológica publicada por este organismo, Tenerife es la isla con mayor actividad sísmica del Archipiélago, con una media aproximada de entre 1.000 y 1.200 terremotos al año.
Una parte importante de estos movimientos presenta magnitudes reducidas y solo puede detectarse mediante los instrumentos de la red de vigilancia. El IGN explica que, junto a esta actividad de fondo, pueden registrarse agrupaciones de terremotos de baja magnitud en determinados sectores de Tenerife.
No obstante, la proximidad temporal y geográfica de varios movimientos no permite, por sí sola, establecer su origen ni determinar que exista un proceso de reactivación volcánica. Para evaluar la evolución de la actividad, los especialistas analizan distintos parámetros, entre ellos la sismicidad, las deformaciones del terreno y la información geoquímica.