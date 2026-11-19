Un espectacular bólido iluminó el cielo de Canarias durante la madrugada del miércoles, 18 de noviembre, dejando tras de sí una estela persistente que pudo ser fotografiada desde la propia Isla y registrada por cámaras situadas incluso en Lanzarote. El fenómeno se produjo a las 5.54 horas, hora canaria, y fue catalogado como SPMN181126O por la Red de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos.
La Red SPMN identificó el fenómeno en sus comunicaciones como una enorme Leónida y señaló que el fragmento entró en la atmósfera terrestre a unos 260.000 kilómetros por hora. Según los datos difundidos por la organización, se trataba de una frágil roca procedente del cometa 55P/Tempel-Tuttle.
ENORME #LEÓNIDA #SPMN181126O SOBREVOLANDO LA ISLA DE LA PALMA, #CANARIAS HOY a las 5h54m38 TUC. 📹Ramón López @StargazerLzt desde Playa Blanca, #Lanzarote. Según el Prof. @Josep_Trigo "Quizás la más luminosa captada sobre Canarias en la historia" ➡️https://t.co/ZL49qmwMg0 Hilo🧵 https://t.co/1oE53Dm2Rs— Red Investigación Bólidos y Meteoritos (SPMN) (@RedSpmn) November 18, 2026
El objeto comenzó su ablación —el proceso por el que pierde material debido a su entrada en la atmósfera— a unos 130 kilómetros de altitud. Conforme descendió, su baja consistencia provocó que terminara desintegrándose en la zona de la mesopausa, sin representar riesgo para la población.
“Quizás la más luminosa captada sobre Canarias”
La intensidad del fenómeno llamó especialmente la atención de los investigadores. El astrofísico Josep M. Trigo-Rodríguez, investigador especializado en meteoritos y ciencias planetarias, aseguró que podría tratarse de “quizás la más luminosa captada sobre Canarias en la historia”.
That #Leonid bolide today was huge(!) for being cometary, much brighter than the Moon. Its size was probably in the top limit for those aggregates that comet 55P/Tempel-Tuttle is able to launch by gas drag #Bolide #Leonids— Dr. Josep M Trigo ⭐🌛#PlanetaryDefense #DART HERA (@Josep_Trigo) November 18, 2026
Trigo-Rodríguez añadió posteriormente que el bólido fue mucho más brillante que la Luna y que, para tratarse de material cometario, su tamaño debió situarse cerca del límite superior de los fragmentos que el Tempel-Tuttle puede expulsar mediante el arrastre de gas.
El registro oficial de la Red SPMN-CSIC asigna al SPMN181126O una magnitud absoluta de -13 ± 2, una cifra que da una idea de su elevada luminosidad. El fenómeno fue detectado por las cámaras all-sky del Telescopio Nazionale Galileo, instalado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, y por una cámara situada en El Tablero, en Tenerife. También quedó grabado desde Playa Blanca, en Lanzarote, por Ramón López.
Además, el fenómeno fue fotografiado desde Santa Cruz de La Palma, en una imagen donde se observa la estela persistente que permaneció visible tras el enorme destello. La propia Red SPMN difundió esta imagen apenas unos minutos después del paso del bólido.
Según la ficha del fenómeno, su rango de observación llegó a abarcar Canarias, Marruecos, Mauritania y el Sáhara Occidental.
@radiolapalma @LaPalmaAhora @infoisla @LaPalmaBiosfera @eldiatenerife @serlanzarote @lavozdelanzarot @infoNCanarias @meteogc @ACFIPRESS 3) DESDE SANTA CRUZ DE LA PALMA Yoli Hernández @YolingaHS nos comparte esta astrofotografía: "Sacada hoy a las 5:55 tras el enorme destello de luz, el bólido dejó esta estela persistente" ¡Qué maravilla Yoli! 😍☄️ Podéis enviarnos las vuestras: 📨spmn@ice.csic.es #SomosProAm https://t.co/tJEZpPsrfO— Red Investigación Bólidos y Meteoritos (SPMN) (@RedSpmn) November 18, 2026
El bólido apareció durante el máximo de las Leónidas
El fenómeno coincidió prácticamente con el momento de mayor actividad de las Leónidas de 2026. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) situaba el máximo de esta lluvia de meteoros durante la noche del 17 al 18 de noviembre.
Las Leónidas se producen cuando la Tierra atraviesa partículas dejadas en su órbita por el cometa 55P/Tempel-Tuttle, que tarda algo más de 33 años en completar una vuelta alrededor del Sol. Son, además, algunos de los meteoros más rápidos que penetran en la atmósfera: la NASA sitúa su velocidad característica alrededor de los 70 kilómetros por segundo, equivalente a unos 250.000 kilómetros por hora.