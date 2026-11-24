José Antonio Valbuena, candidato al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y Pedro Martín, al Senado, defendieron ayer la continuidad de la financiación nacional específica para Canarias en materia de carreteras e infraestructuras y reprocharon al Gobierno regional los retrasos en las actuaciones ya comprometidas.
Valbuena arguyó que “el Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha demostrado en estos ocho años ser un Gobierno sensible con las necesidades de Canarias”, mediante fondos específicos que atienden las singularidades del Archipiélago. Mencionó el convenio de carreteras y otras inversiones destinadas a infraestructuras hidráulicas, aeroportuarias y energéticas. Sin embargo, criticó que parte de esos recursos se devuelvan por falta de ejecución.
Martín denunció que “solo se han empezado obras en La Gomera y en Gran Canaria y en Tenerife ninguna”, pese a ser esta “la isla con mayores necesidades” de mejora. Recordó que, desde 2018, Canarias dispone de un marco plurianual de más de 1.500 millones de euros para carreteras