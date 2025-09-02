El Gobierno garantiza a Canarias las obras de carreteras pendientes

El Consejo de Ministros aprobará hoy una tercera adenda del convenio de carreteras con Canarias. El Gobierno central pretende con esta medida que, aunque haya habido retrasos en la ejecución, se garantice la totalidad de las obras en las Islas con una prórroga de su vigencia de hasta cinco años.
De esta forma, el Ministerio de Transportes y el Gobierno de Canarias firmarán un nuevo acuerdo que garantizará la finalización de las obras pendientes de ejecución. Se reajustan las anualidades al ritmo de ejecución prevista y se actualizan los listados de trabajos objeto de financiación, incluyéndose dos nuevas actuaciones.
El Consejo de Ministros aprobó el 3 de junio pasado un acuerdo por el que se modifican los límites y el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes la firma de la tercera adenda al convenio suscrito el 22 de diciembre de 2018 con la comunidad autónoma de Canarias en materia de carreteras.
El pasado 22 de diciembre de 2018 se suscribió el convenio entre el entonces Ministerio de Fomento y el Gobierno canario en materia de carreteras, en el que se recogía una inversión total de 1.200 millones de euros para la ejecución de obras y la financiación de expropiaciones, durante el período 2018-2025.
Posteriormente, con fecha 18 de diciembre de 2019, se suscribió una primera adenda al convenio para adaptar las anualidades al ritmo real de las obras, estableciendo una nueva distribución de anualidades por un mismo importe de 1.200 millones. El 29 de diciembre de 2022 se suscribió una segunda adenda al convenio para adaptar de nuevo las anualidades al ritmo real de las obras, resultando una nueva distribución de anualidades, con una inversión global de 1.472.988.755,28 euros, durante el período 2020-2027.
Por su parte, la Comisión Mixta de Programación, Seguimiento y Control del Convenio, en sesión celebrada el 19 de marzo de 2025, acordó la tramitación de una tercera adenda al convenio vigente, la cual tiene por objeto, redistribuir los remanentes derivados de la inversión no ejecutada de la anualidades 2023 y 2024, la previsión de ejecución de la anualidad 2025, así como del déficit de financiación de la anualidad 2024, en las anualidades 2026 y 2027, disminuir la financiación a aportar por el Ministerio durante la vigencia de este Convenio 2018, para regularizar el importe real ejecutado entre 2018 y 2022.
La ampliación de carril en la TF-1, una de las obras beneficiadas
Esta tercera adenda permitirá, entre otras cuestiones, poder finalizar todas las obras del actual convenio que están en ejecución o que van a iniciarse próximamente, como la ampliación de carril de la TF-1, entre San Isidro y Oroteanda, en Tenerife, que son obras que se prevé finalizar después de 2027.