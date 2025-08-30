Atento en carretera: la DGT incorpora nuevas señales con multas de hasta 500 euros

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha actualizado el catálogo oficial de señales de tráfico, una reforma que no se producía desde 2003.
El nuevo reglamento entró en vigor el 1 de julio de 2025 tras su aprobación por el Consejo de Ministros, e introduce nuevas señales, pictogramas renovados y la eliminación de símbolos en desuso.
Según la DGT, los cambios buscan mejorar la visibilidad, la claridad de los mensajes y la adaptación a las nuevas formas de movilidad, además de incorporar criterios de accesibilidad y perspectiva de género en los iconos.
Las nuevas señales se implantarán de forma progresiva, mientras que las retiradas deberán desaparecer en un plazo máximo de un año.
Nuevas señales de tráfico de la DGT
S-991f (distancia mínima de seguridad)
Señal que obliga a mantener la separación adecuada entre vehículos en autopistas y autovías. En muchos tramos está vinculada a sistemas electrónicos de control.
- Sanción: no respetar la distancia conlleva una multa de 200 euros y 4 puntos.
S-1c (carretera 2+1)
Indica el inicio de una vía con tres carriles, en la que el central se utiliza de forma alterna para adelantar. Su objetivo es reducir la siniestralidad en carreteras convencionales.
- Sanción: invadir el carril en sentido contrario sin respetar la señal puede suponer 200 euros y la retirada de 4 puntos.
R-119 (prohibido el paso a vehículos de movilidad personal)
Impide el acceso de patinetes eléctricos, monociclos y otros VMP a las zonas señalizadas.
- Sanción: circular en zonas prohibidas acarrea una multa de 200 euros.
Señal de animales salvajes (jabalíes)
Se suma al clásico pictograma del ciervo. El jabalí es responsable de gran parte de los accidentes con fauna en carretera. Advierte al conductor de que extreme la precaución.
- Sanción: no respetar los límites de velocidad en tramos señalizados conlleva sanciones desde 100 hasta 500 euros, con retirada de hasta 6 puntos en casos graves.
P-35 (carril trenzado o de confluencia)
Señal triangular que alerta de zonas donde varios carriles se entrelazan, obligando a ceder paso y a extremar precaución en los cambios de carril.
- Sanción: no respetar las prioridades de paso puede implicar 200 euros de multa.
Señales ambientales y de movilidad
Entre ellas, la que prohíbe circular por episodios de contaminación, la que alerta por niebla intensa o las que identifican zonas de recarga eléctrica o de uso compartido con ciclistas y peatones.
- Sanción: incumplir restricciones por contaminación o circular sin autorización en zonas reguladas supone multas de 200 a 500 euros, según el caso.
Señales rediseñadas por la DGT
También se han actualizado pictogramas clásicos:
- El de escolares ahora muestra dos figuras más neutras y sin connotaciones de género.
- La señal de personas mayores presenta siluetas más claras, con bastón.
- En los pasos a nivel, el tren de vapor ha sido sustituido por un tren eléctrico moderno.
Señales que desaparecen
Un total de 16 señales han sido eliminadas, entre ellas:
- La que prohibía aparcar en días pares o impares.
- La de “fin de túnel”.
- Algunas relacionadas con servicios en desuso.
Dispositivo V-16 obligatorio en 2026
La DGT recuerda que, aunque no forma parte del catálogo gráfico, desde el 1 de enero de 2026 los triángulos de emergencia dejarán de ser válidos.
En su lugar será obligatoria la baliza luminosa V-16 conectada a la plataforma DGT 3.0, que permite geolocalizar el vehículo detenido y alertar al resto de conductores en tiempo real.
- Sanción: no llevar este dispositivo a partir de esa fecha supondrá 200 euros de multa.