Sanidad amplía la alerta por listeria y pide no consumir estos quesos afectados en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la información relativa a la alerta por presencia de Listeria monocytogenes en queso fresco de vaca procedente de España con referencia ES2026/271.
Esta actualización de última hora se genera tras recibir una nueva notificación de las autoridades competentes de la comunidad autónoma de Castilla y León a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
La empresa elaboradora del producto, atendiendo estrictamente al principio de precaución, ha determinado la retirada de la venta de nuevas referencias y lotes. Estos se suman a la primera alerta emitida, que afectaba al queso Latino (queso fresco de vaca) de la marca Goya.
Los productos implicados están siendo apartados de los canales de comercialización desde el inicio de la notificación de alerta.
Según los datos oficiales proporcionados por la AESAN, la distribución de la mercancía afectada se ha realizado en la mayor parte del territorio nacional. Las autoridades autonómicas ya han recibido el aviso formal a través del SCIRI para verificar de forma efectiva la retirada de los productos afectados de los puntos de venta.
Lotes y marcas afectadas por alerta
Los datos oficiales actualizados detallan que la alerta se extiende ahora a las marcas comerciales Goya, Nativo y Sabor de casa, abarcando diferentes formatos en envases de plástico y barras refrigeradas.
A continuación se especifican los productos, marcas y lotes incluidos en la ampliación de la alerta sanitaria:
- Queso costeño (Marca Nativo): Todos los lotes en envase de plástico de 300 g con fechas de caducidad comprendidas entre el 18/05 y el 04/07.
- Queso costeño (Marca Nativo): Todos los lotes en formato de barra en envase de plástico con fechas de caducidad entre el 23/05 y el 06/07.
- Queso estilo llanero (Marca Goya): Todos los lotes en envase de plástico de 300 g con fechas de caducidad entre el 18/05 y el 06/07.
- Queso Latino (Marca Goya): Todos los lotes en formato de barra en envase de plástico con fechas de caducidad entre el 24/05 y el 21/06.
- Queso Latino / Queso fresco de vaca (Marca Goya): Todos los lotes en envase de plástico de 300 g con fechas de caducidad entre el 10/05 y el 21/06.
- Queso Latino (Marca Goya): Todos los lotes en envase de plástico de 250 g con fechas de caducidad entre el 19/05 y el 12/06.
- Queso Latino (Marca Sabor de casa): Todos los lotes en formato de barra de queso con fechas de caducidad entre el 24/05 y el 11/06.
- Queso Latino (Marca Sabor de casa): Todos los lotes en envase de plástico de 325 g con fechas de caducidad entre el 23/05 y el 21/06.
Recomendaciones sanitarias y síntomas
Ante esta situación, los organismos sanitarios recomiendan a todas aquellas personas que tengan en su domicilio alguno de los productos incluidos en este listado que se abstengan de consumirlos de forma inmediata. Asimismo, se recuerda a la población la importancia fundamental de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos en el hogar.
En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, se recomienda acudir a un centro de salud.
En el caso de estar embarazada, se aconseja consultar de forma directa las recomendaciones de consumo durante la gestación publicadas por la AESAN. Estas pautas hacen referencia a las prácticas de higiene alimentaria importantes para mujeres gestantes, así como a la relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos, entre los que destaca la Listeria monocytogenes.