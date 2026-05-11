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Aesan lanza una advertencia en España por un popular complemento alimenticio

El problema radica en que el producto contiene ingredientes derivados del pescado que no figuran en su envase, lo que supone un riesgo grave para quienes padecen esta alergia
Aesan lanza una advertencia en España por un popular complemento alimenticio
Aesan lanza una advertencia en España por un popular complemento alimenticio. | DA
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta urgente dirigida exclusivamente a personas con alergia al pescado. Según la notificación oficial, se ha detectado la presencia de pescado no declarado en el etiquetado del complemento alimenticio NDL Pro-Health Articulations, un producto comercializado en gran parte del territorio nacional.

La alerta (referencia ES2026/266) se originó tras una notificación de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). El problema radica en que el producto contiene ingredientes derivados del pescado que no figuran en su envase, lo que supone un riesgo grave para quienes padecen esta alergia.

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Detalles del producto afectado

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El artículo implicado se presenta en envases de 30 cápsulas bajo la marca NDL Pro-Health. La alerta afecta a todos los lotes que no incluyan la advertencia de contenido de pescado en su etiqueta.

Aunque la distribución inicial se ha confirmado en comunidades como Andalucía, Baleares, Madrid, Cataluña y Valencia, las autoridades no descartan que el suplemento haya podido llegar a otros puntos de venta en diferentes comunidades autónomas.

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a todas las personas alérgicas al pescado que posean este producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo bajo ningún concepto.

No obstante, Sanidad aclara que el consumo de este complemento no comporta ningún riesgo para el resto de la población que no presente esta alergia específica.

Esta información ya ha sido trasladada a los canales correspondientes para asegurar la retirada inmediata de los lotes afectados de los puntos de venta.

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