Ya es oficial: se podrá pagar con Bizum en supermercados y tiendas a partir de este mes

El panorama financiero en España se prepara para la llega de Bizum en supermercados y tiendas. A partir del próximo 18 de mayo de 2026, el hábito de sacar la tarjeta de crédito o débito de la cartera podría empezar a formar parte del pasado. Bizum, el gigante de las transferencias instantáneas que ya forma parte de la vida cotidiana de más de 30 millones de ciudadanos, ha puesto fecha oficial a su desembarco definitivo en los comercios a pie de calle.
Este movimiento no es una simple actualización de software; es un desafío frontal a la hegemonía de las redes internacionales de pago. Hasta ahora, pagar con Bizum era una opción reservada a las compras por internet o al envío de dinero entre particulares (el famoso “hacer un bizum”). Sin embargo, la plataforma respaldada por la práctica totalidad de la banca española entrará de lleno en el terreno de los supermercados, cafeterías y pequeños negocios.
Pagar con Bizum: La estrategia para jubilar al plástico
El despliegue, aunque comenzará oficialmente a mediados de mayo, será progresivo. No todas las entidades bancarias ni todos los establecimientos estarán operativos desde el minuto uno, pero la hoja de ruta es clara: convertir el teléfono móvil en la única herramienta necesaria para sobrevivir al día a día financiero.
A diferencia del sistema que utilizan gigantes como Visa o Mastercard, el modelo de Bizum se basa en la transferencia cuenta a cuenta de forma inmediata. Al pagar con Bizum en un mostrador físico, el dinero viaja del cliente al comerciante en cuestión de segundos, sin los intermediarios habituales de las redes de tarjetas. Esto supone un alivio para el sector minorista, que verá cómo las comisiones por transacción se reducen drásticamente, favoreciendo la rentabilidad de los negocios con márgenes más ajustados.
¿Por qué ahora?
El éxito de Bizum en los últimos años ha sido incontestable. Solo durante el pasado ejercicio, la plataforma registró más de 105 millones de operaciones en comercio electrónico, con una media que roza las 300.000 transacciones diarias. Con 111.000 comercios ya asociados en el ámbito digital —incluyendo gigantes como Amazon, Renfe o AliExpress—, el salto al mundo físico era el paso natural.
En 2025, el uso de las transferencias inmediatas en España alcanzó cifras récord, superando los 3,4 millones de envíos diarios. Este volumen de confianza por parte del usuario es lo que permite a la banca nacional lanzar este órdago a las tecnológicas estadounidenses. Europa busca, desde hace años, una soberanía en los pagos que reduzca la dependencia de infraestructuras externas, y España parece haber encontrado en Bizum la llave maestra para liderar este cambio.
Ventajas reales para el consumidor canario
Para el usuario de a pie, especialmente en un entorno de consumo rápido como el de Canarias, la comodidad será el factor determinante. El proceso promete ser más sencillo que buscar una tarjeta en el bolso: bastará con activar la aplicación bancaria o el acceso directo de Bizum en el smartphone.
- Sin datos adicionales: No habrá que teclear números de tarjeta ni fechas de caducidad.
- Control total: El cargo se refleja al instante en el extracto bancario, mejorando la gestión del gasto diario.
- Seguridad reforzada: Al estar integrado en la app del banco, cuenta con los protocolos de biometría (huella o reconocimiento facial) del dispositivo.
¿Qué esperar a partir del 18 de mayo?
Aunque el 18 de mayo es la fecha marcada en rojo en el calendario, la implementación dependerá de cada entidad bancaria. Los bancos serán los encargados de actualizar sus aplicaciones y ofrecer a sus clientes comerciales los nuevos datáfonos o códigos QR compatibles con el sistema.
La gran incógnita que planea sobre el sector no es la viabilidad tecnológica, que ya está probada, sino el cambio de hábito. España sigue siendo un país donde el pago con tarjeta está profundamente arraigado, a pesar de la caída libre del uso de efectivo. Sin embargo, la rapidez y la gratuidad (para el usuario final) de Bizum son argumentos de peso que podrían inclinar la balanza en tiempo récord.
Estamos ante el inicio de una transición que transformará la imagen de nuestras cajas registradoras. Si hasta ahora Bizum nos salvaba en las cenas con amigos, a partir de mayo será el protagonista de nuestra cesta de la compra.