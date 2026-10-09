La Laguna prepara una gran ampliación del estadio de La Manzanilla: más de 15.000 metros cuadrados

El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó ayer una moción, defendida por el grupo Unidas se puede, y enmendada en su totalidad por el PSOE y CC, para impulsar la reforma integral y modernización del estadio municipal Francisco Peraza, más conocido como La Manzanilla.
La propuesta contempla acuerdos estratégicos para reordenar de manera integral el complejo deportivo tras la adquisición de 15.733 metros cuadrados de terrenos colindantes al complejo.
Una vez incorporado este suelo al patrimonio municipal, se definirá una nueva ordenación urbanística integral en la que la mayor parte de los solares se destinarán al atletismo y a zonas de esparcimiento deportivo. Asimismo, se construirá una nueva plataforma específica para disciplinas de lanzamiento (jabalina, disco y martillo), lo que permitirá liberar el campo de fútbol de estos usos y garantizar su adecuado mantenimiento.
El acuerdo plenario incide, además, en que las obras se desarrollarán de manera gradual para minimizar el impacto en la actividad ordinaria de los clubes de fútbol y atletismo, garantizando la continuidad de los entrenamientos y competiciones. En este sentido, el concejal responsable del área de Deportes, Badel Albelo, explicó que una vez completada la compra del suelo y definida la ordenación, se proyectará la demolición de la actual grada de fondo y la edificación de una nueva junto con espacios destinados a los clubes y entidades usuarias. Igualmente, la planificación integrará espacios dedicados a las disciplinas tradicionales canarias, contando para su definición con la participación de colectivos de salto del pastor, juego del palo y garrote.
Otro de los acuerdos plenarios se logró tras la moción defendida por Drago centrada en limitar las pantallas luminosas dentro del casco histórico de la ciudad, utilizadas principalmente por comercios franquiciados. La aprobación solo contó con el voto en contra de Vox. La medida tiene como objetivo evitar la pérdida de identidad del casco lagunero y favorecer la convivencia y la vida cotidiana de vecinos y vecinas.
Por otra parte, Drago sacó adelante una moción en defensa del trabajo de profesionales y artistas del ámbito del diseño gráfico, la ilustración, la producción audiovisual o la comunicación, entre otras áreas; en un contexto de generalización del uso de la inteligencia artificial.
Otros acuerdos se centraron en la moción de Unidas, enmendada por PSOE y CC, para instar al Consejo Insular de Aguas del Cabildo a incluir a Valle de Guerra en el Plan Hidrológico, con el fin de eliminar vertidos de aguas negras y mejorar la red de saneamiento.