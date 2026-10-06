Comienzan las obras para la reparación integral del ‘fotofinish’ en La Manzanilla

El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna llevará a cabo la adecuación del edificio de fotofinish situado en el Estadio Municipal Francisco Peraza, también conocido como La Manzanilla. Esta actuación tiene como objetivo recuperar este espacio y garantizar unas condiciones óptimas para su uso por parte de los clubes del municipio.
Los trabajos contarán con un presupuesto de 20.187 euros y tendrán un plazo de ejecución de dos meses desde su inicio.
El edificio alberga la cabina de fotofinish, un espacio técnico fundamental para el atletismo que permite controlar y registrar las llegadas, determinar con exactitud el orden de los atletas y medir los tiempos con precisión de centésimas o milésimas de segundo.
El presidente del OAD y concejal de Deportes de la Corporación local, Badel Albelo, destacó ayer que “La Manzanilla es una instalación histórica de La Laguna, vinculada durante décadas al deporte de nuestro municipio y, especialmente, al atletismo. Por ello, entendemos que merece ser tratada como tal y que debemos seguir trabajando para mantenerla en las mejores condiciones posibles”
En este sentido, el edil añadió que “queremos adecuar un espacio tan importante para el atletismo como esta edificación, que cumple una función técnica fundamental durante las competiciones”.
“Nuestro compromiso, desde el Consistorio, es seguir avanzando en el mantenimiento y la mejora de esta instalación para que continúe siendo referente en el municipio”, subrayó.
Las obras en cuestión responden al estado que presenta actualmente la edificación, la cual precisa de una intervención integral para mejorar su operatividad. Entre los trabajos previstos se incluye la impermeabilización de la cubierta, la mejora de los paramentos verticales y la reparación parcial de la escalera exterior, con la sustitución de algunos peldaños metálicos y el posterior pintado de la estructura.
Asimismo, se actuará sobre las rejas de las ventanas de la zona baja, con el saneado de las áreas afectadas por la oxidación y la aplicación de dos capas de pintura.
Con esta actuación, el Organismo Autónomo de Deportes continúa avanzando en el mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas municipales, favoreciendo que los clubes de La Laguna puedan desarrollar su actividad en espacios adecuados y en las mejores condiciones.