El puerto de Santa Cruz de Tenerife acoge desde este martes, 24 de noviembre, al Santa Maria Manuela, uno de los grandes veleros históricos de Portugal. La embarcación, una goleta de cuatro mástiles que continúa navegando casi nueve décadas después de su construcción, permanecerá en la capital tinerfeña hasta el próximo sábado.
El buque se encuentra atracado en la primera alineación de la Dársena de Los Llanos, donde residentes y visitantes podrán contemplar una de las embarcaciones más representativas del patrimonio marítimo portugués.
Un velero con casi 90 años de historia
Botado en Lisboa en 1937, el Santa Maria Manuela perteneció a la histórica Flota Blanca portuguesa, dedicada durante décadas a la pesca del bacalao en las aguas de Terranova y Groenlandia.
En 2027, el barco celebrará su 90.º aniversario en activo, aunque con una actividad muy diferente a aquella para la que fue construido.
Tras su recuperación y la renovación integral de sus espacios de alojamiento en 2022, el velero se dedica actualmente a organizar travesías, programas de formación marítima, encuentros empresariales e iniciativas científicas y medioambientales.
De la pesca del bacalao a los viajes a vela
Una de las particularidades de este histórico buque es que ofrece a sus pasajeros la posibilidad de participar en las maniobras de navegación y aprender junto a la tripulación, sin necesidad de contar con experiencia previa.
La embarcación combina así las técnicas tradicionales de navegación a vela con las comodidades actuales, manteniendo vivo el legado marítimo portugués.
Los interesados en conocer sus próximas travesías pueden consultar la información disponible en su página web oficial.
Dónde y hasta cuándo se podrá ver el velero en Santa Cruz
El Santa Maria Manuela permanecerá en el puerto de Santa Cruz de Tenerife del 24 al 28 de noviembre de 2026, concretamente en la Dársena de Los Llanos (L-1-A).
Su estancia en la capital ofrece una oportunidad para contemplar desde tierra una embarcación histórica que continúa surcando los mares casi 90 años después de su botadura.