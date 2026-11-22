El puerto de Santa Cruz de Tenerife recibió este sábado, 21 de noviembre, la visita de un crucero muy diferente a los grandes barcos turísticos habituales. Se trata del Star Clipper, un impresionante velero de cuatro mástiles y 16 velas que combina la navegación tradicional con las comodidades de un crucero moderno.
La embarcación fue una de las seis que coincidieron durante la jornada en el puerto de la capital tinerfeña, según informó Puertos de Tenerife a través de sus redes sociales. En conjunto, los buques sumaban una capacidad de 6.896 pasajeros.
Sin embargo, el Star Clipper destacaba por sus características: mientras otros cruceros transportan a miles de personas, este velero tiene capacidad para 166 pasajeros y conserva una apariencia que recuerda a los grandes barcos de vela de siglos pasados.
Star Clipper: un crucero con 16 velas y mástiles de 63 metros
El Star Clipper forma parte de la flota de la compañía Star Clippers, especializada en viajes turísticos a bordo de grandes veleros.
Fue incorporado a la flota en 1992 y cuenta con unas dimensiones que lo distinguen de las embarcaciones recreativas convencionales.
El barco mide 115,5 metros de eslora, dispone de cuatro mástiles y puede desplegar un total de 16 velas. El mayor de sus mástiles alcanza los 63 metros de altura.
Su diseño está inspirado en los antiguos veleros comerciales, aunque incorpora instalaciones adaptadas a los viajes turísticos actuales.
A diferencia de los grandes cruceros, que pueden transportar a varios miles de turistas, el Star Clipper ofrece una experiencia de navegación con un número mucho más reducido de pasajeros.
La embarcación combina la utilización de sus velas con sistemas modernos de navegación y propulsión auxiliar.
Cómo es el interior del Star Clipper
Aunque su aspecto exterior recuerda a los grandes veleros tradicionales, el barco está equipado con servicios propios de un crucero turístico.
Entre sus instalaciones figuran dos piscinas, cubiertas de madera de teca, restaurante, biblioteca y bares interiores y exteriores.
Los camarotes también siguen una estética inspirada en la navegación clásica, con acabados en madera y detalles decorativos de latón.
Una de sus particularidades es que los pasajeros pueden contemplar las maniobras de navegación y el despliegue de las velas, que constituyen una parte esencial de la experiencia a bordo.
El reducido número de viajeros permite, además, un tipo de crucero diferente al de las grandes embarcaciones que habitualmente realizan escalas en Canarias.
Seis cruceros coincidieron en el puerto de Santa Cruz
La visita del Star Clipper se produjo durante una jornada de intensa actividad portuaria en Santa Cruz de Tenerife.
Según los datos difundidos por Puertos de Tenerife, este sábado coincidieron los cruceros La Belle des Oceans, Azura, Europa, Ambition, Amera y Star Clipper.
Las embarcaciones reunían una capacidad conjunta de 6.896 pasajeros, con tamaños y características muy diferentes.
La Autoridad Portuaria destacó que la llegada de estos buques representa una oportunidad económica para sectores como el transporte, la restauración, el comercio y las excursiones turísticas.
En el caso del Star Clipper, su escala estuvo gestionada por Noatum Maritime Spain, S.A.
El calendario de la Autoridad Portuaria recogía su llegada a Santa Cruz a las 08.00 horas y su salida prevista a las 18.00 horas del mismo sábado.
La presencia del velero permitió contemplar en la capital tinerfeña un modelo de crucero alejado de las grandes embarcaciones turísticas: un barco que mantiene el protagonismo de la navegación a vela y la estética de los antiguos veleros.