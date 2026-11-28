¿En qué gasta el dinero público el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife? ¿Qué empresas reciben contratos municipales o quiénes se benefician de las subvenciones? El Consistorio ha renovado su Portal de Transparencia para facilitar a los ciudadanos la consulta de estos datos mediante buscadores simplificados, gráficos y diagramas interactivos.
La nueva plataforma, que ya se encuentra operativa, permite acceder a información sobre los presupuestos municipales, los contratos adjudicados y las ayudas concedidas por el Ayuntamiento de una forma más visual y comprensible.
Según ha informado el Consistorio, la renovación también incorpora mejoras técnicas que permiten actualizar automáticamente parte de los contenidos a partir de fuentes oficiales, sin necesidad de introducir los datos de forma manual.
Qué información puedes consultar sobre el Ayuntamiento de Santa Cruz
Una de las principales novedades del portal es el cambio en la forma de presentar la información pública. La herramienta sustituye los listados de datos difíciles de interpretar por gráficos y diagramas interactivos que facilitan la consulta de diferentes aspectos de la gestión municipal.
Entre la información que los ciudadanos pueden consultar destacan:
- Presupuestos municipales: información sobre las cuentas públicas del Ayuntamiento.
- Contratos adjudicados: datos relativos a la contratación pública municipal.
- Subvenciones concedidas: información sobre las ayudas otorgadas por el Consistorio.
La concejala de Presidencia, Transparencia, Organización, Atención Ciudadana y Estadística, Purificación Dávila, ha explicado que la nueva plataforma cuenta con una interfaz más sencilla y buscadores simplificados para facilitar el acceso a estos contenidos.
Cómo acceder al nuevo Portal de Transparencia de Santa Cruz
Los ciudadanos pueden acceder a la herramienta a través de la página web del Ayuntamiento o directamente mediante el Portal de Transparencia de Santa Cruz de Tenerife.
El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, ha señalado que uno de los objetivos de esta renovación es conseguir que cualquier vecino pueda “entender de un vistazo en qué se invierte cada euro público, cómo se contrata y cómo se gestiona su ciudad”.
Datos actualizados de forma automática
Otra de las novedades se encuentra en el sistema de incorporación de información. Según ha explicado Dávila, buena parte de los contenidos se extraen ahora automáticamente de organismos y plataformas oficiales, como la Plataforma de Contratación del Sector Público o la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Este procedimiento permite reducir la intervención manual en la publicación de los datos. Para el resto de los contenidos, el Ayuntamiento ha establecido formularios estandarizados que facilitan su incorporación.
La renovación también modifica el funcionamiento interno del portal. Hasta ahora, la publicación de la información se gestionaba íntegramente desde los servicios municipales de Tecnología y Organización.
Con el nuevo sistema, los diferentes departamentos municipales podrán incorporar directamente sus datos con soporte técnico especializado, lo que, según el Consistorio, permitirá agilizar su publicación y reforzar los mecanismos de seguimiento, verificación y actualización de la información pública.