Puerto de la Cruz reunirá este sábado, 28 de noviembre, a unos 3.100 deportistas de cerca de 40 nacionalidades con motivo de la celebración de Spartan Tenerife 2026. La competición de carreras de obstáculos incorpora este año el denominado Trifecta Day, que permitirá completar tres pruebas en una única jornada, con un total de 36 kilómetros y 75 obstáculos.
El evento, respaldado por Turismo de Tenerife, estaba inicialmente previsto para desarrollarse durante dos días. Sin embargo, la coincidencia con la convocatoria electoral ha obligado a concentrar toda la competición en el sábado.
La cita también acogerá la final de las Spain National Series 2026 y contará con una modalidad infantil, Spartan Kids, con recorridos adaptados a las edades y capacidades de los participantes.
Tres carreras y 75 obstáculos en un solo día
La principal novedad de esta edición de Spartan Tenerife será la posibilidad de completar las tres distancias oficiales de la competición durante una misma jornada:
- Sprint: cinco kilómetros y 20 obstáculos.
- Super: 10 kilómetros y 25 obstáculos.
- Beast: 21 kilómetros y 30 obstáculos.
Los deportistas que completen las tres modalidades conseguirán la denominada Trifecta, tras recorrer un total de 36 kilómetros y superar 75 obstáculos.
Puerto de la Cruz acoge la final del campeonato nacional
La competición tinerfeña será también la última cita de las Spain National Series 2026, el circuito nacional de carreras de obstáculos de Spartan.
En categoría masculina, Pau Nacenta llega a Tenerife con el título de campeón ya asegurado, por lo que la atención se centrará en la lucha por las restantes posiciones del podio.
Por el contrario, el campeonato femenino se decidirá en Puerto de la Cruz, mientras que los participantes de las distintas categorías por grupos de edad también competirán por sus posiciones en la clasificación final.
Casi la mitad de los participantes llega desde el extranjero
Según los datos facilitados por la organización, el 54% de los inscritos procede de España, mientras que el 46% restante llega desde el extranjero.
En total, se espera la presencia de deportistas de cerca de 40 nacionalidades, lo que convierte a Spartan Tenerife en una cita de especial interés para la promoción turística de la Isla.
El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha destacado la repercusión de este tipo de eventos sobre la actividad económica de Puerto de la Cruz y su contribución a la promoción internacional del destino.
“La llegada de miles de deportistas y acompañantes supone un impulso para Puerto de la Cruz y para el conjunto de la economía local”, ha señalado.
Por su parte, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, ha destacado la singularidad de una edición que concentra las tres distancias en una misma jornada.
Una competición también para los más pequeños
Spartan Tenerife contará igualmente con la modalidad Spartan Kids, dirigida a niños y niñas que podrán participar en carreras con obstáculos y recorridos adaptados.
La competición llega apenas una semana después de la celebración de DEKA Tenerife, otra cita deportiva internacional que reunió a más de 2.000 participantes, de los que más de la mitad procedían de fuera de la Isla.