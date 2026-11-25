El tinerfeño David Ascanio y la Picoco´s Band actuarán en Tenerife este próximo fin de semana en dos conciertos gratuitos, “para toda la familia”, dentro del repertorio con el que han conseguido, entre otras cosas, permanecer durante seis temporadas consecutivas actuando semanalmente en en mítico Aurora Madrid.
Concretamente, David Ascanio y la a Picoco´s Band actuarán, el sábado 28, en la III Feria Gastronómica de Tapas y Vinos de Santa Cruz, en el parque de La Granja, a partir de las 21.00 horas para luego ofrecer otro recital el domingo, a las 19.30, en el Spring Surfest Las Américas Pro, a partir de las 19.30 horas, en la playa de Las Palmeras.
David Ascanio y la Picoco´s Band
El tinerfeño y su banda se han especializado en “temas del pop español de los últimos 30 años”, clásicos, y no tan clásicos, versionados con los que han recorrido España: “Actuamos en el conocido dinner show de Aurora Madrid, pero también hemos actuado en Luz de Gas, en Barcelona, en el teatro Ibiza, de aquella Isla o en el Palau de Valencia”. Además, llegan a la Isla tras haber ofrecido un concierto en Miami, en el popular Rastrillo 305, junto a taburete, entre otros.
La Picoco´s Band fue creada en 2018 como banda que realiza versiones “muy potentes” de los años 80 y 90 formada por músicos de primer nivel como Tolo Pueyo a la guitarra (Miguel Bosé, Victor Manuel, Giovanotti o Amaia Montero), Pedro Roncero pianista ex miembro de Olé Olé y director musical en numerosas giras nacionales e internacionales (Nacho Campillo o Siniestro Total), Mondy Alonso en la batería (Nena Daconte, Amaia Montero o Lagarto Amarillo) y Dani Criado, miembro fundador de la banda de metal XXL al bajo.
“Vas a poder escuchar esas canciones con las que te enamoraste, con las que conociste a tu pareja, y en un entorno en el que encontrarás desde gente joven a personas de 70 años. Es muy familiar”, recalca el tinerfeño.