Juan Esteban Cuacci y Andrés Leoni se suben esta noche de miércoles (20.00 horas) al escenario del Teatro Leal de La Laguna para que cobre vida el espectáculo El patio del tango. Se trata de un concierto íntimo, visceral y lleno de pasión, concebido desde un espacio poco formal: el patio de un antiguo conventillo.
Sus protagonistas buscan recuperar la sonoridad de un tango antiguo, construido artesanalmente en directo. Un género que, lejos de querer morir, permanece vivo y latiendo con fuerza, dispuesto a dejar en el espectador la sensación de haber entrado en la trastienda de un universo musical lleno de historia, carácter y emoción. La cita contará con colaboraciones sorpresa del ámbito canario y una pareja internacional de baile.
Juan Esteban Cuacci (Buenos Aires, 1973) es pianista, compositor y arreglista, y una figura destacada del tango contemporáneo argentino. Andrés Leoni (Mendoza, Argentina, 1978) comenzó a cantar a los 11 años e inició su carrera profesional a los 17. Tras distintas etapas personales y artísticas, retomó su camino musical en Canarias.