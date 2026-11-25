Santa Cruz de Tenerife acogerá este miércoles, 25 de noviembre, una nueva manifestación con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
La movilización, convocada por el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife, partirá a las 19:00 horas del parque García Sanabria y recorrerá varias calles del centro de la capital hasta la plaza de la Candelaria.
Bajo el lema “En pie frente a las violencias machistas. No nos callaremos, no nos callarán”, el movimiento feminista volverá a reclamar el fin de todas las formas de violencia contra las mujeres, poniendo este año especial énfasis en la violencia económica como herramienta de control y sometimiento.
La convocatoria se produce en un año en el que Canarias contabiliza tres mujeres asesinadas por violencia machista y un menor de diez años víctima de violencia vicaria.
Recorrido de la manifestación del 25N en Tenerife
La marcha comenzará a las 19:00 horas en el Reloj de Flores del parque García Sanabria, en la confluencia de las calles Méndez Núñez y El Pilar.
El itinerario previsto será el siguiente:
- Reloj de Flores del parque García Sanabria.
- Calle El Pilar.
- Calle Villalba Hervás.
- Calle San Francisco.
- Plaza de la Candelaria.
En este último punto tendrá lugar la lectura del manifiesto del 25N.
La violencia económica, protagonista de las reivindicaciones
El Foro contra la Violencia de Género de Tenerife ha decidido centrar parte de sus reivindicaciones de este año en la violencia económica contra las mujeres.
Esta forma de violencia incluye conductas como el control de los ingresos de la víctima, las restricciones en el acceso a los recursos económicos o los impedimentos para alcanzar su independencia financiera.
La organización también ha expresado su preocupación por el auge de los discursos machistas y ha reivindicado la necesidad de preservar los avances alcanzados en materia de igualdad y protección de las mujeres.
Otras manifestaciones y actos del 25N en Canarias
Santa Cruz de Tenerife no será la única localidad del Archipiélago que acoja movilizaciones contra la violencia machista este miércoles. Diferentes colectivos feministas, asociaciones e instituciones han organizado marchas y actos conmemorativos en las Islas.
La Palma
La Asociación Feminista Jacaranda Palmera ha convocado una manifestación a las 18:00 horas en Los Llanos de Aridane, bajo el lema “Ni una menos, unidas contra la violencia”.
La marcha partirá de la plaza Clara Campoamor y continuará por la calle Calvario hasta la plaza de España, donde se leerá el manifiesto.
La Gomera
La Asociación de Mujeres Gara ha organizado un homenaje a las víctimas de violencia de género a las 18:00 horas en la plaza de Las Américas, en San Sebastián de La Gomera.
El Hierro
La programación del 25N incluye una marcha escolar en La Frontera, convocada a las 10:30 horas, con un recorrido por las calles Rumbaso, Tigaday y Cruz Alta hasta la rotonda de la Hoya del Diablo.
Por la tarde, a las 17:00 horas, Valverde acogerá una carrera solidaria contra la violencia de género en la calle Dacio Darias.
Gran Canaria
La Red Feminista de Gran Canaria ha convocado una manifestación a las 19:00 horas en Las Palmas de Gran Canaria.
La movilización partirá de la plaza Doctor Rafael O’Shanahan, junto a la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, y finalizará en el parque de San Telmo con la lectura del manifiesto.
Fuerteventura
Puerto del Rosario también cuenta con una movilización convocada por la Red Feminista de Fuerteventura, cuyo horario se ha adelantado a las 10:00 horas.
El punto de partida anunciado es la sede de la Administración General del Estado, en la calle León y Castillo.
Lanzarote
La manifestación del 25N en Arrecife comenzará a las 18:00 horas desde Las Cuatro Esquinas, en la calle León y Castillo.
El recorrido continuará por el entorno del Charco de San Ginés hasta llegar al parque José Ramírez Cerdá.