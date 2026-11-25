La candidata socialista a la Presidencia del Cabildo y secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, presentó ayer la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista a los presupuestos insulares de 2027, que la formación defenderá hoy en el pleno. La alternativa socialista incluye también 179 enmiendas parciales para responder a los principales problemas de la Isla, según se indica en una nota.
Raya planteó el debate presupuestario como un balance de los cuatro años de gobierno insular y de sus principales compromisos. “Cuatro años después la pregunta es qué fue de aquel proyecto con el que se comprometió el actual gobierno”.
La candidata recordó la promesa de ofrecer soluciones a la movilidad en 90 días y denunció la falta de avances en obras como los terceros carriles: “En el tema de movilidad no tenemos ni una sola pala en esta isla trabajando”.
Según las cifras recogidas por el Grupo Socialista en su enmienda a la totalidad, entre 2023 y 2025 quedaron sin ejecutar más de 789 millones de euros entre el Cabildo, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) y el Consejo Insular de Aguas: 483 millones del Cabildo, 164 del IASS y 142 del Consejo.
Tamara Raya recordó el compromiso de construir mil viviendas y criticó que se presente como resultado la movilización de expedientes. “A día de hoy ya no solo no hay palas, sino que tampoco hay llaves; ni una sola llave entregada”, dijo.
El PSOE incluye 20 millones de euros para promover vivienda pública en alquiler asequible; 5 millones para Activa Vivienda; 1,5 millones para Activa Suelo; 3 millones para rehabilitación y un millón para movilizar viviendas vacías. El PSOE también propone recuperar el Programa Insular de Rehabilitación de Viviendas y crear una sociedad pública de vivienda.
Las 179 enmiendas parciales plantean 197,8 millones de euros en altas o incrementos de gasto. A esa cifra se suma la supresión del céntimo forestal, que supondría dejar de ingresar 5,1 millones de euros.