Tamara Raya (PSOE): “Pondremos el foco en aquello que realmente le interesa a la gente y mejore su vida, sin esos anuncios vacíos que no nos llevan a nada”

Concejal (2011-2020), diputada en el Congreso (2016-2023), parlamentaria autonómica en ejercicio y líder del PSOE de Tenerife desde febrero de 2025, la portuense Tamara Raya Rodríguez aspira a presidir el Cabildo tras el 23M de 2027.
-¿Qué le falta y le sobra al actual equipo de gobierno del Cabildo tinerfeño?
“Lo que le falta al actual equipo de gobierno ahora mismo es ejecución y solucionar los problemas. Le sobran los anuncios vacíos que no nos llevan a nada, que no han mejorado en absoluto la vida de la gente en la isla de Tenerife”.
-¿Cuáles son los argumentos del PSOE para revertir eso?
“Poner el foco en aquello que realmente le interesa a la gente: la vivienda, las horas que pasan en la carretera, las infraestructuras sociosanitarias para mayores y dependientes, la protección de los espacios naturales, el mar, las playas… Somos una alternativa clara”.
-Las aguas están revueltas en Playa Jardín…
“Anunciaron que lo iban a solucionar prácticamente en 48 horas. Acusaron a los vecinos y al exalcalde Marcos González. El tiempo lo que ha demostrado es que aquellas dos grandes actuaciones que tenían que haber llevado a cabo, la reposición del tubo del emisario de los 240 metros y la ampliación de la depuradora, no se han realizado, y esto tiene como resultado que la playa siga dando positivos en contaminación por aguas fecales, con el consiguiente riesgo para salud pública. Lo tratan de tapar con un exceso de hipoclorito para alterar un resultado. Exigimos que comiencen las obras ya, siendo conscientes de que el estado del mar lo va a dificultar. Perdieron la oportunidad de hacerlo antes del verano”.
-¿Con qué potencial humano cuenta esta candidatura para alcanzar los objetivos?
“Me dispongo a configurar un equipo sólido, solvente y competente. Por eso, adelanto que mi número dos va a ser Aarón Afonso. Está haciendo un gran trabajo en el Cabildo [portavoz del grupo Socialista] y, además, tiene mucho contacto con los municipios, que han de ser una parte fundamental en la solución de los problemas. Asumimos el principio de que no se puede planificar a espaldas de los ayuntamientos”.
-Coordinación y cooperación incluso cuando son de distinto color político, ¿no?
“Es muy pobre políticamente no atender las necesidades de la gente que vive en un municipio porque no sean de tu color político. E irresponsable. Cuando gobiernas representas a todos los ciudadanos, te voten o no”.
-¿Cuál es el perfil de esa mayoría social insular?
“Gente trabajadora que en muchos casos afrontan dificultades para llegar a final de mes, encontrar una vivienda o pagar un alquiler, familias que intentan llevar una vida digna”.
-¿En qué se sustancia el colapso que viene denunciando el Partido Socialista?
“Yo lo definiría como una incapacidad manifiesta de gestión. Se comprometieron a terminar con las colas en 90 días, entregar 200 viviendas, renovar el estadio Heliodoro Rodríguez López con motivo del centenario o abrir y ampliar plazas sociosanitarias. En tres años y medio, el resultado es la nada”.
-¿Qué han avanzado ustedes cara al próximo mandato?
“Estamos empezando a hacer un trabajo coordinado con los ayuntamientos para detectar cuáles son las necesidades. Evidentemente, hay que aligerar los trámites para construir o adquirir viviendas vacías. Hemos hablado de aplicar una ecotasa que se revierta en mejorar las infraestructuras de la isla, regular los espacios naturales, poner en marcha proyectos reales y que aquello que sea competencia del Cabildo no dependa tanto del área metropolitana… Pediremos al Gobierno de Canarias que agilice el Hospital del Sur y el Hospital del Norte y revise la gestión para que la gente no se tenga que desplazar a diario a Santa Cruz o La Laguna para la atención sanitaria”.
-¿Esa ecotasa se asemeja a la que se aplica en determinados espacios naturales?
“Ya se estaba cobrando por el acceso a algunos senderos. El PSOE plantea crear una ecotasa que paguen los turistas que visitan Tenerife, como sucede en tantísimos lugares del mundo. De hecho, hay turistas que alertan de que la masificación deteriora el encanto. El descontento de los ciudadanos es elocuente. ¡No miremos para otro lado! Y, sí, queremos regular el acceso al Parque Nacional del Teide con aparcamientos disuasorios y que el traslado se haga en guaguas. El despropósito de las excursiones en todoterrenos y con los coches al borde de la carretera no debería ser la imagen de un destino turístico. No confundamos un Parque Nacional de referencia mundial con un parque temático”.
-Ganar las elecciones no será suficiente, como le sucedió a Pedro Martín en 2023… ¿El pragmatismo es inevitable?
“¡Vamos a ver! Yo no me presento para decidir con quién voy a pactar, sino para ganar las elecciones y gobernar Tenerife. Coalición Canaria preside hoy el Cabildo, en una alianza con el Partido Popular, y tendrán que responder por su gestión: las viviendas que no han construido, las horas que seguimos perdiendo en la carretera y por tantos problemas que esperan fuera mientras el Gobierno encadena un anuncio tras otro. Primero votan los ciudadanos y después hablamos los partidos, con los resultados delante. Sobre todo, con el programa encima de la mesa. No me limito a señalar lo que no se ha hecho. Pretendemos dirigir un Cabildo que escuche y actúe de la mano de los 31 municipios. Frente a la continuidad, constituimos una opción innovadora, capaz de ejecutar iniciativas resolutivas en un momento crucial. Ante los tiempos convulsos y complejos que atraviesa Tenerife, el PSOE no se resigna y le pone ilusión al reto del cambio”.
-¿Una misión para invertir la tendencia hacia lo irreversible?
“Propugnamos un vuelco en el orden de las prioridades, con singular interés por las cosas que preocupan al conjunto de la población y el bienestar en general. Sin escurrir el bulto y buscando remedio a la adversidad”.
-Bueno, se han proclamado las candidaturas a las alcaldías en los municipios de más de 20.000 habitantes excepto Güímar e Icod de los Vinos…
“Esas dos agrupaciones han preferido la convocatoria de noviembre. Para los municipios de menos de 20.000 habitantes se ha habilitado febrero de 2027, mediante el sistema de lista cerrada; sin primarias. Combinan la experiencia política y de gestión con un conocimiento directo de sus municipios y de la realidad cotidiana de sus vecinos y vecinas. No han sido elegidos desde un despacho. Ignacio Rodríguez Jorge es alcalde de La Matanza de Acentejo desde 1983 y José Miguel Rodríguez Fraga, en Adeje, se remonta a 1987, no por casualidad. Predominan los denominadores comunes de una trayectoria larga y un importante respaldo popular. Entre estos doce municipios, el PSOE gobierna en Adeje, Candelaria, San Cristóbal de La Laguna y Tacoronte. En otros fue la opción más votada en 2023. Además de Fraga, José Julián Mena (Arona), Mari Brito (Candelaria) Jénnifer Miranda (Granadilla de Abona), Josefa Mesa (Guía de Isora), María Jesús Hernández (La Orotava), Eladio Jesús Hernández (Los Realejos), Marco González (Puerto de la Cruz), Luis Yeray Gutiérrez (San Cristóbal de La Laguna), José Carlos Rodríguez (San Miguel de Abona), Patricia Hernández (Santa Cruz) y Sandra Izquierdo (Tacoronte) forman la primera tanda”.
-Luego habrá que hacer composición de lugar…
“Cada municipio tiene su propia realidad y cada candidatura se atendrá a ella. No se vive igual en Arona que en La Orotava, ni en Santa Cruz que en Guía de Isora. Lo importante es que quienes encabecen nuestras listas conozcan esas diferencias y estén allí donde transcurre la vida de sus vecinos. Hay nuevos nombres que conocen bien el terreno y a quienes les aguarda la tarea de granjearse la confianza de los residentes. A partir de ahora toca allanar el camino; a pie de calle, dirimiendo dudas, atendiendo sugerencias, compartiendo inquietudes y explicando quiénes somos”.
-Y practicando para deshacer la madeja de los pactos…
“Los pactos en los municipios son particulares, porque prima la cercanía. Compartimos acuerdos con Coalición y el PP. Han funcionado bien. La cascada desemboca en fracaso”.