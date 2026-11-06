Pedro Suárez: “Quiero poner mi experiencia al servicio de una Laguna que puede aspirar a mucho más”

Pedro Suárez afronta el reto de aspirar a la Alcaldía de La Laguna con la experiencia acumulada durante su trayectoria en distintas administraciones públicas y la intención de impulsar una gestión municipal más cercana a los vecinos. Tras varias semanas recorriendo los barrios y reuniéndose con colectivos vecinales, el candidato identifica la vivienda, la movilidad, el mantenimiento de los espacios públicos y la falta de respuesta a demandas históricas como algunos de los principales desafíos del municipio. Bajo el lema La Laguna es Capital, defiende un proyecto centrado en la gestión, la participación ciudadana y la creación de oportunidades económicas, al tiempo que apuesta por una campaña alejada de la confrontación política.
—Después de una dilatada trayectoria profesional y política, ¿por qué ha decidido dar el paso y presentarse a la Alcaldía de La Laguna?
“Precisamente por esa trayectoria. Creo que este es el momento de poner mi experiencia y mis conocimientos al servicio del municipio. La Laguna tiene un potencial extraordinario que debemos aprovechar mucho mejor. A lo largo de mi carrera he asumido responsabilidades en el Ayuntamiento, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. Conozco el funcionamiento de estas administraciones, sus competencias y las posibilidades de colaboración entre ellas para resolver los problemas de los ciudadanos. Pero también existe una motivación personal. Siento un enorme cariño por La Laguna, por su gente y por todo lo que representa. Creo que ha llegado el momento de implicarme directamente en su futuro.”
—Lleva varias semanas recorriendo el municipio y reuniéndose con asociaciones vecinales. ¿Qué diagnóstico hace de la situación de los barrios?
“Lo primero que he encontrado es un movimiento vecinal extraordinariamente comprometido, con personas que dedican buena parte de su tiempo a defender y mejorar sus barrios. Pero también he comprobado que existen problemas que se repiten en diferentes zonas del municipio: deficiencias de mantenimiento, dificultades de movilidad y aparcamiento, instalaciones deportivas que necesitan mejoras, problemas de seguridad y actuaciones pendientes desde hace años. Hay situaciones especialmente preocupantes. En algunos barrios faltan espacios adecuados para el tránsito de peatones, hasta el punto de que desplazarse para realizar una compra puede entrañar riesgos. Son cuestiones básicas de seguridad y calidad de vida que deberían tener una respuesta prioritaria.”
—Escuchar las reivindicaciones vecinales es una cosa y resolverlas, otra. ¿Cómo pretende convertir esas reuniones en actuaciones concretas?
“Escuchar es el punto de partida, pero no puede ser el objetivo final. Estamos recogiendo las demandas de las asociaciones y colectivos para estudiar sus necesidades e incorporar propuestas a nuestro proyecto municipal. Mi planteamiento consiste en establecer prioridades, determinar qué administración debe intervenir y realizar un seguimiento de cada actuación. También queremos mantener reuniones periódicas con los barrios, mejorar los canales de comunicación y establecer mecanismos para que los vecinos puedan conocer el estado de sus solicitudes. No sería serio prometer que todos los problemas se van a resolver inmediatamente. Lo que sí debemos garantizar es que se estudien, que exista una respuesta y que se explique con claridad qué se puede hacer.”
—La gestión es uno de los argumentos centrales de su candidatura. ¿Qué considera que está fallando en el funcionamiento del Ayuntamiento?
“Creo que La Laguna necesita una administración más ágil, cercana y orientada a resultados. El municipio dispone de recursos, proyectos y profesionales preparados, pero debemos mejorar la coordinación, establecer prioridades claras y conseguir que las actuaciones se ejecuten en plazos razonables. Gestionar no consiste únicamente en impulsar grandes proyectos. También significa atender el mantenimiento de las instalaciones públicas, garantizar el funcionamiento de los servicios municipales y resolver las necesidades cotidianas de los barrios. Mi experiencia me ha enseñado que los resultados requieren planificación, seguimiento y capacidad para tomar decisiones.”
—La dificultad para acceder a una vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. ¿Qué medidas plantea su candidatura?
“La vivienda es una de nuestras grandes prioridades. Tenemos jóvenes que no pueden independizarse, familias con dificultades para afrontar un alquiler y estudiantes universitarios que encuentran enormes obstáculos para alojarse. Un Ayuntamiento no puede resolver por sí solo un problema de esta dimensión, pero dispone de herramientas importantes. Queremos agilizar las licencias urbanísticas, impulsar la vivienda asequible, promover vivienda protegida y estudiar incentivos que permitan movilizar las viviendas vacías. También considero fundamental la colaboración público-privada y la coordinación entre administraciones.”
—La Laguna cuenta con una universidad, un importante patrimonio histórico y un tejido comercial consolidado. ¿ Que potencial económico tendrá en su programa esta realidad?
“Tenemos muchísimo margen de mejora. La Laguna reúne condiciones extraordinarias para generar actividad económica, empleo y oportunidades.Contamos con una universidad de referencia, un patrimonio histórico excepcional, un tejido comercial importante y sectores tradicionales que forman parte de nuestra identidad. Debemos conectar mejor la universidad con las empresas, impulsar la innovación, apoyar a los emprendedores y facilitar que nuestros jóvenes encuentren oportunidades laborales en el municipio. También necesitamos escuchar más a los comerciantes, autónomos y representantes del sector primario.Por ejemplo, en el mercadillo de Tejina nos han trasladado problemas relacionados con el espacio, el aparcamiento y la organización que dificultan su actividad. Son cuestiones concretas que requieren atención y soluciones.”
—¿Qué puede ofrecer Pedro Suárez a los ciudadanos que no estén ofreciendo las demás candidaturas?
“Creo que puedo aportar experiencia, conocimiento de las administraciones públicas y una manera de entender la política muy centrada en la gestión. He asumido responsabilidades importantes a lo largo de mi trayectoria profesional y sé lo que significa tomar decisiones, dirigir equipos y trabajar para conseguir resultados. Pero la experiencia debe ir acompañada de cercanía y capacidad para escuchar. No pretendo tener todas las respuestas. Precisamente por eso estoy recorriendo el municipio, hablando con sus vecinos y conociendo directamente sus necesidades.”
—La confrontación política marca buena parte del debate público. ¿Qué campaña piensa desarrollar y qué papel tendrá la crítica a sus adversarios?
“Vivimos un momento de enorme polarización, en el que parece que todo tiene que ser blanco o negro y apenas queda espacio para los matices. Estamos demasiado pendientes del relato, de las apariencias y de quién consigue el titular, mientras muchas veces olvidamos lo verdaderamente importante: los hechos y los problemas reales de las personas. Mi objetivo es escuchar a los vecinos, conocer sus preocupaciones, trabajar para encontrar soluciones y contribuir a que La Laguna prospere. Después de una dilatada trayectoria profesional y política, no necesito buscar protagonismo ni utilizar la política como un trampolín para seguir avanzando.”
—Su candidatura utiliza el lema «La Laguna es Capital». Más allá de esa declaración de intenciones, ¿qué modelo de municipio quiere impulsar?
“«La Laguna es Capital» representa una forma de entender nuestro municipio y todo lo que puede llegar a ser. Somos una ciudad con historia, patrimonio, universidad, comercio, cultura y, sobre todo, personas que quieren vivir y desarrollar aquí sus proyectos. Para mí, ser capital significa aspirar a más: mejores servicios públicos, barrios cuidados, oportunidades para nuestros jóvenes, vivienda accesible y una administración capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos. Pero también significa contar mucho más con los vecinos, escuchar sus propuestas y hacerlos partícipes de las decisiones sobre el futuro del municipio. Se trata de situar a La Laguna en el lugar que merece mediante el trabajo y la buena gestión. Siempre digo que, para los laguneros y laguneras, La Laguna es nuestra capital.”