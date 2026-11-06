Salvamento duplica sus salvamares en El Hierro tras el repunte en la Ruta Atlántica

Salvamento Marítimo ha reforzado de urgencia su dispositivo en la Isla de El Hierro como consecuencia del tremendo repunte en la mortífera Ruta Atlántica que se padece desde hace semanas y que, solo entre la noche de ayer y hoy, motivó la llegada de más de 1.000 personas que sobrevivieron a la peligrosísima travesía por el Atlántico en embarcaciones precarias.
Dicho organismo estatal opera habitualmente con dos salvamar en la Isla del Meridiano, de largo la más perjudicada al ser el principal destino de los cayucos, que son las barcazas donde navega más número de migrantes y con mayor riesgo, por cuanto zarpan desde países como Senegal o Gambia.
Es tal la acumulación de trabajo que una de esas dos salvamares quedó inoperativa puntualmente por falta de combustible, mientras que el sindicato CGT -mayoritario entre los trabajadores de Salvamento- ya ha denunciado que los tripulantes de las mismas apenas están descansando tres horas al día.
Por ello, se han derivado dos nuevas salvamar hacia El Hierro, concretamente desde La Gomera y Tenerife.