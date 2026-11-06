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Un fallecido entre los más de 1.000 migrantes rescatados en Canarias en las últimas horas

Salvamento Marítimo ha intervenido en numerosas embarcaciones llegadas a El Hierro, Gran Canaria y Lanzarote y mantiene dos nuevas asistencias pendientes
Un fallecido entre los más de 1.000 migrantes rescatados en Canarias en las últimas horas
Salvamento Marítimo auxilia en el Puerto de La Restinga, en El Hierro, a los ocupantes de una nueva embarcación. TVC
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Salvamento Marítimo ha desembarcado en El Hierro, Gran Canaria y Lanzarote desde las 21.00 horas de este jueves a más de 1.021 personas, una de ellas fallecida, que iban en cayucos y pateras detectadas en la ruta canaria y a esta hora está pendiente de dos nuevas asistencias.

En El Hierro, el tercer cayuco de este jueves fue rescatado a 74 kilómetros por la embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Navia, tras ser localizado por el helicóptero Helimer 204, lo que permitió desembarcar a las 21:00 horas a sus ocupantes: 92 personas de origen subsahariano, en su mayoría hombres, entre las que iban, además, 5 mujeres y 2 menores de edad.

El cuarto y quinto cayuco llevado a esta misma isla también este jueves fueron auxiliados por la embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Diphda a 55,6 kilómetros tras ser localizados, igualmente, por el Helimer 204.

Estas dos expediciones, conformadas por 218 y 283 personas, respectivamente, entre ellas una fallecida, fueron desembarcadas en torno a las 23:45 horas en El Hierro, tarea en la que la tripulación de Navia ayudó a la de Dipha.

Entre estas 501 personas, de origen subsahariano y en su mayoría varones, se encontraban numerosas mujeres y menores de edad, según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia.

A la misma isla, la más occidental de Canarias, la Salvamar Navia acompañó a las 00:58 horas de este viernes hasta La Restinga a un cayuco localizado a 20,4 kilómetros con 174 personas a bordo.

Por su parte, la Salvamar Mizar acompañó a las 04.42 horas a otro cayuco localizado a 22,2 kilómetros con un número de ocupantes aún no facilitado por los servicios de emergencia.

Otro eco SIVE localizado a 24 kilómetros al sur de La Restinga, en la misma isla de El Hierro, movilizó nuevamente a la Salvamar Mizar, que acompañó hasta puerto a un grupo conformado por 166 personas que han sido desembarcadas a las 05:42 horas de este viernes.

Salvamento Marítimo está pendiente a esta hora de dos nuevas asistencias a embarcaciones con migrantes cerca de El Hierro, según ha informado a EFE la sociedad estatal.

Además, a las 22.00 horas de este jueves Salvamento desembarcó en Arguineguín, al sur de Gran Canaria, a un número indeterminado de personas de una nueva expedición de migrantes auxiliada en la ruta canaria.

Y a Lanzarote han llegado entre las 21 horas de este jueves y las 08.30 horas de este viernes 27 hombres magrebíes que iban en una patera y otra expedición conformada por 61 personas

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