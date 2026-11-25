El parque La Granja de Santa Cruz de Tenerife acogerá este sábado, 28 de noviembre, la tercera edición de la Feria Gastronómica de Tapas y Vinos. Cerca de una treintena de establecimientos de restauración y 11 bodegas tinerfeñas participarán en una jornada que combinará gastronomía, música en directo y actividades familiares.
La cita, organizada por el Ayuntamiento capitalino a través de la Sociedad de Desarrollo y el distrito Salud-La Salle, se desarrollará entre las 17:00 y las 23:00 horas.
Los asistentes podrán degustar tapas por entre tres y cinco euros, mientras que las copas de vino tendrán un precio de entre tres y cuatro euros, según ha informado la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha destacado que la feria permitirá descubrir nuevas propuestas culinarias y disfrutar al aire libre de la gastronomía local y los vinos de Tenerife.
Los 29 establecimientos participantes
La oferta gastronómica contará con propuestas de bares, restaurantes, cafeterías y otros negocios del distrito Salud-La Salle y del resto del municipio.
Los establecimientos participantes serán:
- El Caldero.
- Sabor Zuliano.
- Minelis Safe Food.
- Espina.
- Madre Mía Rolls.
- QuickVeg.
- CanaryWine.
- Bristo Papa Loca.
- García Bar.
- Tajogaite by Enrique Gómez.
- Foodieterapia.
- La Esquinita del Sabor.
- Pastelería Zamacois.
- Ceviboom.
- Tasca El Bufadero.
- El Obrador La Típica Argentina.
- La Cocina de Mi Patio.
- La Jama.
- Algodones del Teide.
- Hanami.
- Cachitos RealFood.
- Churrería El Refugio.
- Ávila Tei.
- 7 Islas 7 Quesos.
- Bar La Esquina del Cubano.
- Auyama Café.
- Como en Casa Lila.
- Bar Zumería Las Indias.
- Mistura.
Once bodegas de Tenerife
La feria contará también con la participación de 11 bodegas, en colaboración con Vinos de Tenerife, que ofrecerán referencias de cuatro denominaciones de origen:
- Abona: Bodega Lagar de Chasna, Bodegas Reverón, Bodega Mencey Chasna y Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona.
- Valle de Güímar: Bodega Comarcal Valle de Güímar, Bodega La Vera y Bodegas Ferrera de Arafo.
- Valle de La Orotava: Vinos Atlante y Bodega Salomé.
- Islas Canarias: Bodegas Gallo & QuíQuere Wines y Bodegas El Sitio.
Conciertos, sesiones de DJ y talleres infantiles
La programación musical incluirá las actuaciones en directo de Orquesta Tropin, Aseres y Picoco’s Band, además de las sesiones de Tay de León y Wes DJ en el escenario principal.
El segundo escenario contará con Vinyl Set, Live Set, Beat Creator, David Manso + Jacopo de Cesare y La Maldita.
Una de las novedades de esta tercera edición será la instalación de una gran carpa dedicada a los talleres gastronómicos, que permanecerá abierta entre las 17:00 y las 19:00 horas.
En este espacio se desarrollará la actividad ‘Pequeños Sabores de Tenerife’, una iniciativa dirigida a las familias que busca acercar a los menores a la gastronomía canaria y a los productos de kilómetro cero mediante juegos y retos.
Horario y cómo llegar a la Feria de Tapas y Vinos
La cita gastronómica se celebrará durante seis horas en el parque La Granja, este sábado 28 de noviembre.
Desde la organización recomiendan acudir en transporte público, utilizando los servicios de Metrotenerife y TITSA para facilitar el acceso al recinto.
La programación completa puede consultarse en la página web www.santacruzescomercio.com.
La feria forma parte del proyecto municipal ‘Disfruta de los distritos’, impulsado por la Sociedad de Desarrollo para dinamizar el comercio, la hostelería y la actividad económica de los distintos barrios de Santa Cruz.