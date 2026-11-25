El distrito suroeste de Santa Cruz está cada vez más cerca de estrenar su nuevo Centro de Servicios Municipales y su primera Casa de la Juventud, que se ubicarán en el antiguo inmueble que ocupaba la empresa Crea Hogar, en la avenida de Los Majuelos. Para ello, la Junta de Gobierno local aprobó el lunes el proyecto de ejecución para la reforma integral, una actuación con una inversión base de 7,6 millones de euros que abarcará 3.000 metros cuadrados de una infraestructura en desuso que adquirió el Consistorio en 2024.
El acuerdo, impulsado a través del área de Infraestructuras, culmina la fase técnica de una iniciativa cuyo origen administrativo se remonta a 2025, cuando se adjudicó la redacción del proyecto al estudio Antonio Arbelo Arquitectos. La ejecución de las obras establece un plazo de 14 meses bajo la modalidad llave en mano, lo que significa que incluye tanto la obra civil y las instalaciones como el mobiliario, ascensores y redes de telecomunicaciones necesarios para su apertura inmediata tras finalizar los trabajos.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destaca la relevancia de este avance dentro del programa de inversión Suroeste Avanza. “Con la aprobación de este proyecto damos un paso decisivo para dotar al distrito que más crece en población de unas instalaciones propias, modernas y accesibles, mejorando la atención directa a nuestros vecinos y vecinas y optimizando los recursos públicos”, destacó el alcalde.
Por su parte, el concejal de Obras y del distrito Suroeste, Javier Rivero, explica que esta aprobación abre ahora una nueva fase de gestión económica para buscar vías de financiación externa ante el Cabildo y el Gobierno de Canarias que permitan ejecutar las obras.
El edil subraya además la dimensión social y juvenil del inmueble. En este sentido, indica que “el Suroeste es el único distrito de Santa Cruz que cuenta con más población menor de 18 años que mayor de 65; somos el distrito joven, y por eso era fundamental incluir una Casa de la Juventud con una planta entera destinada a sala de estudio”.
El futuro edificio unificará en un único espacio la Oficina de Información y Atención Ciudadana, los Servicios Sociales, la sede del Tagoror del Distrito y la citada Casa de la Juventud. Con esta concentración de dependencias, el Ayuntamiento logrará un ahorro económico al eliminar el gasto de los alquileres de los locales donde actualmente se prestan estos servicios en la avenida de Los Majuelos.
El proyecto, redactado y notificado ya al Servicio Técnico de Proyectos Urbanos para su replanteo previo, apuesta por la sostenibilidad y la modernización, integrando sistemas de climatización y ventilación de alta eficiencia, energía fotovoltaica para autoconsumo, videovigilancia y protección contra incendios, entre otras mejoras.