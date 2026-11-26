Tenerife contará con una nueva línea de guaguas de TITSA que conectará Los Abrigos y Los Cristianos mediante un recorrido más directo por la autopista del Sur (TF-1). El servicio, identificado con el número 487, ofrecerá 24 viajes diarios y 1.440 plazas adicionales, además de incorporar por primera vez a la red de transporte público la zona de Amarilla Golf.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha anunciado este jueves la creación de esta conexión, que responde a una demanda del Ayuntamiento de San Miguel de Abona y de los establecimientos turísticos del municipio.
El objetivo es facilitar los desplazamientos diarios tanto de los residentes como de los trabajadores de una de las zonas de mayor actividad turística del sur de la Isla.
Recorrido y horarios de la nueva línea 487 de TITSA
La línea 487 de TITSA prestará servicio todos los días de la semana, de lunes a domingo, con 12 viajes por sentido y horarios que se extenderán hasta la una de la madrugada.
Una de las principales novedades será la incorporación de Amarilla Golf, junto al puerto deportivo, a la red de transporte público de Tenerife.
La nueva ruta se incorporará a la TF-1 a la altura de Las Chafiras, sin atravesar este núcleo de población, lo que permitirá ofrecer una conexión más directa entre Los Abrigos y Los Cristianos.
El servicio complementará las conexiones que actualmente ofrecen otras dos líneas de TITSA:
- Línea 470: conecta El Médano con Los Cristianos a través de Los Abrigos, Golf del Sur y Las Galletas.
- Línea 483: une Los Cristianos con Los Abrigos, pasando por Guaza, Parque de la Reina, Las Chafiras y Costa San Miguel.
La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, ha explicado que la incorporación de la línea 487 permitirá aumentar la capacidad del transporte público en una zona que registra un importante crecimiento de la demanda.
Casi 1,4 millones de pasajeros en las líneas del sur
Las líneas 470 y 483 transportaron conjuntamente cerca de 1,5 millones de pasajeros durante 2025 y acumulan alrededor de 1,4 millones de viajeros en lo que va de 2026, según los datos del Cabildo hasta el pasado 23 de noviembre.
En concreto, la línea 470 registró 893.308 pasajeros entre enero y octubre de este año, un 5,31% más que durante el mismo periodo del ejercicio anterior. Además, acumula siete meses consecutivos de crecimiento interanual.
Por su parte, la línea 483 transportó a 417.771 viajeros durante esos diez meses, lo que representa un incremento del 7,07% y 27.583 pasajeros más que en 2025.
“Respondemos así a una demanda del Ayuntamiento de San Miguel de Abona y de los establecimientos turísticos del municipio, que solicitaban una conexión en guagua hasta Amarilla Golf”, ha señalado Rosa Dávila.
Con la incorporación de la línea 487, la red de TITSA suma 10 nuevas rutas en los últimos tres años, entre ellas las cuatro lanzaderas universitarias y la línea 464, que conecta Icod de los Vinos con Costa Adeje.